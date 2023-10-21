Фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали культовыми

Многие из тех фильмов, что мы постоянно пересматриваем, обрели свою популярность через несколько лет после премьеры, провалившись в прокате.

© Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

"Рамблер" рассказывает о культовых кинокартинах, которые провалились в прокате.

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“Донни Дарко”, 2001

Кадр из фильма "Донии Дарко"

Заработав в прокате всего 7,5 млн. долларов, "Донни Дарко" обрел настоящий успех лишь несколько лет спустя. Зрителям потребовалось время, чтобы вникнуть в содержание фильма и понять его, прежде чем они смогли получить от картины должное удовольствие. Не помогло и то, что сюжет был связан с авиакатастрофой, а “Донни Дарко” вышел на экраны всего через несколько недель после 11 сентября. По сюжету фильма Донни Дарко (Джейк Джилленхол) внезапно обнаруживает, что попадает во временные аномалии, и в итоге узнает о своей грядущей смерти.

“Скотт Пилигрим против всех”, 2010

Кадр из фильма “Скотт Пилигрим против всех”

С бюджетом в $60 млн эта культовая классика Эдгара Райта собрала всего $47,5 млн в прокате. По словам исполнителя главной роли, Майкла Серы, коммерческому успеху фильма помешал никто иной, как Сильвестр Сталлоне. Именно "Неудержимые" Сталлоне, а также "Ешь, молись, люби" отвлекли внимание от этого комедийного боевика, и в выходные после выхода он занял пятое место по сборам.

“Бойцовский клуб”, 1999

Хотя фильм Финчера собрал более $100 млн. при бюджете $63 млн, большая часть этой суммы пришлась на международный прокат, и все равно она считается неутешительной. Исполнитель одной из главных ролей Эдвард Нортон объяснил, почему, по его мнению, фильм не выстрелил: "Я думаю, что некоторые люди, которые занимались его продвижением, не захотели принять идею о том, что он смешной, и, честно говоря, кажется, что они чувствовали себя виноватыми в этом".

“Хранитель времени”, 2011

Принято считать, что успех на церемонии вручения премии "Оскар" означает достойные кассовые сборы, но в случае с фильмом Мартина Скорсезе "Хранитель времени" этого не произошло. Несмотря на 11 номинаций на премию "Оскар" (пять из них он выиграл), фильм едва окупился, а огромные убытки студии GK Films обострили ее отношения со Скорсезе.

“Малхолланд Драйв”, 2001