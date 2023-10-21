Фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали культовыми
Многие из тех фильмов, что мы постоянно пересматриваем, обрели свою популярность через несколько лет после премьеры, провалившись в прокате.
"Рамблер" рассказывает о культовых кинокартинах, которые провалились в прокате.
“Донни Дарко”, 2001
Заработав в прокате всего 7,5 млн. долларов, "Донни Дарко" обрел настоящий успех лишь несколько лет спустя. Зрителям потребовалось время, чтобы вникнуть в содержание фильма и понять его, прежде чем они смогли получить от картины должное удовольствие. Не помогло и то, что сюжет был связан с авиакатастрофой, а “Донни Дарко” вышел на экраны всего через несколько недель после 11 сентября. По сюжету фильма Донни Дарко (Джейк Джилленхол) внезапно обнаруживает, что попадает во временные аномалии, и в итоге узнает о своей грядущей смерти.
“Скотт Пилигрим против всех”, 2010
С бюджетом в $60 млн эта культовая классика Эдгара Райта собрала всего $47,5 млн в прокате. По словам исполнителя главной роли, Майкла Серы, коммерческому успеху фильма помешал никто иной, как Сильвестр Сталлоне. Именно "Неудержимые" Сталлоне, а также "Ешь, молись, люби" отвлекли внимание от этого комедийного боевика, и в выходные после выхода он занял пятое место по сборам.
“Бойцовский клуб”, 1999
Хотя фильм Финчера собрал более $100 млн. при бюджете $63 млн, большая часть этой суммы пришлась на международный прокат, и все равно она считается неутешительной. Исполнитель одной из главных ролей Эдвард Нортон объяснил, почему, по его мнению, фильм не выстрелил: "Я думаю, что некоторые люди, которые занимались его продвижением, не захотели принять идею о том, что он смешной, и, честно говоря, кажется, что они чувствовали себя виноватыми в этом".
“Хранитель времени”, 2011
Принято считать, что успех на церемонии вручения премии "Оскар" означает достойные кассовые сборы, но в случае с фильмом Мартина Скорсезе "Хранитель времени" этого не произошло. Несмотря на 11 номинаций на премию "Оскар" (пять из них он выиграл), фильм едва окупился, а огромные убытки студии GK Films обострили ее отношения со Скорсезе.
“Малхолланд Драйв”, 2001
Загадочный фильм Дэвида Линча о Голливуде, безусловно, вызвал разногласия, но критики были настолько восхищены картиной, что в 2016 году BBC даже назвала ее лучшим фильмом XXI века! Но не только киноэксперты восхищались этой загадкой, фильм, который изначально планировалось сделать телесериалом, стал культовым. Работы Линча часто называют классикой, и "Малхолланд Драйв" — не исключение.