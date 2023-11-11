Актеры, ставшие лучшими злодеями в кино

Главные злодеи в кино: актеры, от игры которых становится не по себе
Чтобы играть злодеев в кино, нужно обладать не только характерной внешностью, но и талантом перевоплощения. Реалистично показать в кадре характер преступников, маньяков, убийц и других олицетворяющих зло персонажей способны далеко не все актеры.
Рассказываем про лучших, кому это удалось, в материале "Рамблера".
Уиллем Дефо
Резкий голос Уиллема Дефо и резкие черты лица хорошо подходят для роли плохого парня. Это видно по его выдающейся роли Зеленого Гоблина во вселенной Человека-паука. Но этим его талант не ограничивается. Дефо может играть самых разных злодеев, как экстравагантных, так и утонченных. Он это доказал в фильме "Маяк".
Хавьер Бардем
Фильмы "Старикам здесь не место", "007: Координаты «Скайфолл»" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" объединяет одно: главного злодея в них играет грозный Хавьер Бардем. Сдержанная речь актера и его спокойный подход к ролям заставляет зрителей восхищаться, а его внешность и магнетизм делают его образы особенно устрашающими.
Кристоф Вальц
У Кристофа Вальца один из самых узнаваемых голосов во всем кинематографе, который он отлично использует в своих злодейских ролях. Часто актер играет харизматичных персонажей с легким оттенком безумия в глазах, хладнокровных негодяев и садистов. Например, в фильмах "Бесславные ублюдки", "007: Спектр", "Воды слонам!", "Большие глаза".
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен прочно утвердился благодаря роли антогониста Ле Шиффра в фильме "Казино Рояль", а также роли Кецилия в "Докторе Стрэндж". Он также сыграл замечательного второстепенного злодея в видеоигре Death Stranding.
Энтони Хопкинс
Одна только роль серийного убийцы-психопата Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят" могла бы обеспечить Энтони Хопкинсу место в списке лучших актеров, играющих злодеев. Наводящая ужас на зрителей игра открыла зловещую сторону таланта актера. Но Хопкинс преуспел в роли и других отрицательных персонажей. Например, Роберта Форда в сериале "Мир Дикого Запада".