О какой роли мечтал Георгий Милляр, когда играл Бабу-Ягу

Лучшая Баба-Яга всех времен - это, конечно же, Георгий Милляр. Но мы этого никогда не узнали, если бы актер не сумел убедить знаменитого советского сказочника Александра Роу в том, что этого персонажа должен играть мужчина.

© Кадр из фильма "Морозко"

"Рамблер" рассказывает, как Георгий Милляр стал актером и кукую роль мечтал воплотить на экране.

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Вообще-то настоящая фамилия Георгия не Милляр, а де Миллье. Его отец Франц де Миллье приехал в Россию как инженер, чтобы помогать в строительстве мостов. Здесь он женился на дочери богатого золотопромышленника из Сибири, а вскоре у них родился сын Георгий. Но мальчик почти не помнит своего отца, так как тот умер от туберкулеза, когда ребенку было три года. Свою первую роль маленький Георгий сыграл в семь лет, жизнь шла своим чередом, семья ни в чем не нуждалась. Пока не грянула революция. Часть собственности экспроприировали, а в московскую квартиру подселили новых жильцов.

В театр Георгий Милляр пришел в 1924 году, начинал служить искусству в бутафорском цехе, но всегда мечтал о кино. Удача улыбнулась ему в 35 лет, когда Александр Роу, для которого сказка "По щучьему велению" также стала дебютом, утвердил актера на роль царя Гороха. Всего режиссер экранизировал 17 сказок, впервые Милляр сыграл Бабу-Ягу в "Василисе Прекрасной". Ему пришлось постараться, чтобы объяснить Александру Роу, почему эту роль должен играть мужчина. Результат превзошел все ожидания, Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра стала лучшей для многих поколений зрителей.

Актер шутил, что представляет "нечистую силу в кинематографе", но сам мечтал о том, что когда-нибудь сыграет в кино великого российского полководца Александра Суворова. Георгий Милляр считал, что сумеет показать его озорной характер, но, к сожалению, таких предложений не поступала, и мечта осталась нереализованной.