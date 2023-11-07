О какой роли мечтал Георгий Милляр, когда играл Бабу-Ягу
Лучшая Баба-Яга всех времен - это, конечно же, Георгий Милляр. Но мы этого никогда не узнали, если бы актер не сумел убедить знаменитого советского сказочника Александра Роу в том, что этого персонажа должен играть мужчина.
"Рамблер" рассказывает, как Георгий Милляр стал актером и кукую роль мечтал воплотить на экране.
Вообще-то настоящая фамилия Георгия не Милляр, а де Миллье. Его отец Франц де Миллье приехал в Россию как инженер, чтобы помогать в строительстве мостов. Здесь он женился на дочери богатого золотопромышленника из Сибири, а вскоре у них родился сын Георгий. Но мальчик почти не помнит своего отца, так как тот умер от туберкулеза, когда ребенку было три года. Свою первую роль маленький Георгий сыграл в семь лет, жизнь шла своим чередом, семья ни в чем не нуждалась. Пока не грянула революция. Часть собственности экспроприировали, а в московскую квартиру подселили новых жильцов.
В театр Георгий Милляр пришел в 1924 году, начинал служить искусству в бутафорском цехе, но всегда мечтал о кино. Удача улыбнулась ему в 35 лет, когда Александр Роу, для которого сказка "По щучьему велению" также стала дебютом, утвердил актера на роль царя Гороха. Всего режиссер экранизировал 17 сказок, впервые Милляр сыграл Бабу-Ягу в "Василисе Прекрасной". Ему пришлось постараться, чтобы объяснить Александру Роу, почему эту роль должен играть мужчина. Результат превзошел все ожидания, Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра стала лучшей для многих поколений зрителей.
Актер шутил, что представляет "нечистую силу в кинематографе", но сам мечтал о том, что когда-нибудь сыграет в кино великого российского полководца Александра Суворова. Георгий Милляр считал, что сумеет показать его озорной характер, но, к сожалению, таких предложений не поступала, и мечта осталась нереализованной.
Личная жизнь актера сложилась не сразу. Первый раз он женился, когда ему было 22 года. Но брак развалился из-за измены жены. Выяснилось это, когда супруга забеременела, она не знала, что ее муж не может иметь детей. Во второй брак Георгий Милляр вступил, когда ему было 64 года. Избранницей стала соседка по квартире, а идею ему подал Александр Роу, и не ошибся. Актер обрел свою личное счастье. Еще через 15 лет Георгий Милляр получил отдельную квартиру на окраине Москвы.