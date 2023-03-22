За что русского художника любили дети и ценил Уолт Дисней

Иван Иванов-Вано стал одним из основателей советской мультипликации, его работы давно считаются классикой отечественной анимации, их любили и дети, и даже Уолт Дисней показывал сотрудникам своей студии его мультфильмы.

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"Рамблер" рассказывает, как Иван Иванов-Вано стал художником и отцом-основателем советской анимационной школы.

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Детство

Иван Иванов родился 8 февраля 1900 года в семье сапожника и прачки. Отец ушел из семьи, оставив мать одну с малолетними детьми, выжить смогли лишь четверо. Матери приходилось зарабатывать стиркой и починкой белья в домах богатых людей, и маленький Вано, как она его называла, часто ходил с ней по домам. Позже в память о матери он изменит свою фамилию и станет Ивановым-Вано.

Первые шаги

Неграмотная, но набожная мать разрешила сыну посещать церковно-приходскую школу, а когда ему исполнилось 14 лет, он переехал к старшей сестре. Ее мужем был художник Константин Спасский, который преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, куда и поступил Вано. Впоследствии училище станет частью знаменитого ВХУТЕМАСа, который начинающий художник окончит в 1923 году.

Вообще-то он планировал иллюстрировать журналы и книги, но художник Владимир Сутеев ему пойти в Государственный техникум кинематографии, который позже станет ВГИКом. На экзамене нужно было сделать марионетку из бумаге и снять в движении. На Ивана это произвело впечатление, а его работа была принята, так он начал учиться в мастерской.

Первой мультипликационной лентой стал "Китай в огне", вышедший в 1925 году, следующая работа - документальный фильм "Механика головного мозга" с мультипликационными вставками.

В 1927 году художник начал работать на советско-германской киностудии "Межрабпом-Русь". Его первым фильмом для детей стал "Сенька-африканец" по сказке Корнея Чуковского "Крокодил", а первый мультфильм со звуком - "Блэк энд уайт" по стихотворению Владимира Маяковского. Тогда у художника появилась идея снять мультфильм по русской сказке. Воплотить в жизнь ее получилось в 1934 году, когда вышел мультфильм "Царь Дурандай". Эту ленту высоко оценил Уолт Дисней и показал сотрудникам своей студии. Картинки были отрисованы на бумаге, а не на целлулоиде, с которым привыкли работать диснеевцы.

Союзмультфильм

В 1936 году была основана студия "Союзмультфильм", туда же пришел и Иван Иванов-Вано. Многим вещам приходилось учиться на ходу, в том числе и по пособиям Диснея. Первые работы, созданные на студии, были похожи на то, что делал Дисней, например, "Котофей Котофеевич", вышедший в 1937 году.

Позже художник признавался, что жалеет о том, что подражал Диснею, нужно было сразу искать свой стиль. Это получилось в 1939 году, когда на экраны вышел "Мойдодыр". Другие мультипликаторы вслед за Ивановым-Вано стали в своих работах использовать традиции русской книжной графики и детской иллюстрации.

В эвакуации в Алма-Ате мультипликатор продолжил работать и преподавать. В Москву он вернулся в 1943 году, а в 1945 году начал работать над следующим мультфильмом - "Конек-горбунок" по сказке Петра Ершова. Главным художником стал ученик Иванова-Вано - Лев Мильчин, а режиссером - сам Иван. Эта лента получилась яркой и самобытной и стала второй работой, которую Уолт Дисней показал своим сотрудникам.