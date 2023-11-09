Голливудские актеры перестали бастовать

Забастовка голливудских актеров продолжалась 118 дней и наконец завершилась. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на пресс-службу Американской федерации актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA).

Начиная с четверга, 9 ноября, все места, в которых проходили пикеты, будут закрыты. Сообщение об этом было опубликовано в соцсети Х. В тексте отмечается также, что Американская федерация актеров телевидения и радио достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP).

В документе прописаны следующие пункты: повышение минимальных зарплат, защита членов от угрозы искусственного интеллекта (ИИ) и выплата бонусов за участие в потоковом вещании.

Забастовка началась 14 июля 2023 года, и до сегодняшнего дня стороны не могли договориться.