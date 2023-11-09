Третью часть "Венома" пришлось перенести

Выход третьей части "Венома" пришлось перенести
Премьеру нового фильма "Веном 3" перенесли на несколько месяцев. Об этом пишет издание The Wrap со ссылкой на Sony Pictures.
По данным издания, студия планирует показать новую часть популярного фильма "Веном" 8 ноября 2024 года, хотя первоначально ожидалось, что это произойдет 12 июля 2024 года.
Подробностей о предстоящем фильме известно немного, кроме того, что по сюжету герой Тома Харди окажется во вселенной Marvel.
Кроме Харди, зрители увидят Джуно Темпла и Чиветела Эджиофора. Последний будет исполнять роль Карла Мордо.
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