Третью часть "Венома" пришлось перенести

Премьеру нового фильма "Веном 3" перенесли на несколько месяцев. Об этом пишет издание The Wrap со ссылкой на Sony Pictures.

© Кадр из фильма "Веном"

По данным издания, студия планирует показать новую часть популярного фильма "Веном" 8 ноября 2024 года, хотя первоначально ожидалось, что это произойдет 12 июля 2024 года.

Подробностей о предстоящем фильме известно немного, кроме того, что по сюжету герой Тома Харди окажется во вселенной Marvel.

Кроме Харди, зрители увидят Джуно Темпла и Чиветела Эджиофора. Последний будет исполнять роль Карла Мордо.