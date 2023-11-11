Актер Том Хиддлстон – о финале нового сезона сериала "Локи"
Популярный актер и главный герой нашумевшего сериала "Локи" Том Хиддлстон побывал в гостях в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном», где рассказал о своих эмоциях после завершения съемок второго сезона популярного проекта.
Актер рассказал, что для него значила роль Локи и как он относится ко всей проведенной работе.
«Финал второго сезона — это также завершение шести фильмов, 12 эпизодов и 14 лет моей жизни. Мне было 29 лет, когда меня взяли на роль, сейчас мне 42. Это был огромный путь», – признался Хиддлстон.
Напомним, что последний эпизод второго сезона сериала "Локи" вышел на экраны 10 ноября. Этот проект заслужил огромное количество поклонников и много хвалебных отзывов не только от зрителей, но и от профессиональных критиков.
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