"Я всегда была в конце очереди". Ольге Орловой — 46

13 ноября актриса и телеведущая Ольга Орлова празднует свой день рождения. Бывшей участнице группы "Блестящие" сегодня исполняется 46 лет.

© Соцсети

Рассказываем, как она стала знаменитой и из-за чего долгое время комплексовала, в материале "Рамблера".

Видео дня

Ольга Орлова с детства мечтала стать артисткой, но родители не разделяли ее любви к сцене. Она отучилась в университете на экономиста, но работать по специальности не стала. Еще будучи школьницей, Ольга Орлова снялась в клипе группы "МФ-3", лидером которой был Кристиан Рэй. Уже позже он познакомил ее с продюсером Андреем Грозным, который предложил ей стать первой солисткой группы "Блестящие".

Тогда, по рассказам артистки, она очень сильно комплексовала из-за маленького роста и специально носила обувь на большой платформе, чтобы казаться выше.

"Я родилась маленькой, и все. А ценились всегда девушки высокие. И я всегда была в конце очереди. Считалось, что высокой быть красиво, а низкой — нет", — рассказывала знаменитость в интервью.

В 2000 году Ольга Орлова забеременела, и ей пришлось оставить группу и заняться в сольной карьере.

Параллельно она начала сниматься в кино и телевизионных проектах. Дебютировала Орлова в кино еще в 1991 году. Ей досталась роль Мари в фильме "Анна Карамазофф", а через 12 лет она снялась в исторической драме "Золотой век". После были фильмы "Два газетчика", "Любовь-морковь", "Ирония любви", "Моя безумная семья" и других.

Одним из самых популярных телевизионных проектов с ее участием стала передача "Последний герой-3", а с 2017 года Ольга Орлова работает ведущей шоу "Дом-2". При этом, как признавалась артистка, до этого она никогда не смотрела скандальную передачу.

"Я примерно понимала, что есть такое шоу, там живут люди, у них происходят какие-то жизненные истории", — делилась телеведущая.