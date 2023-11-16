Чем сейчас занимается звезда фильма "28 панфиловцев" Алексей Морозов

Сегодня свой День рождения празднует Алексей Морозов, актеру исполняется 44 года. Зрители знают его по участиям в таких картинах как “Спецы”, “Забытая женщина” и “28 панфиловцев”.

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“Рамблер” рассказывает историю жизни актера и показывает, через что пришлось пройти Алексею, чтобы добиться высот в карьере.

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Детство

Актер родился в Санкт-Петербурге 16 ноября 1979 года в творческой семье. Его отец работал в кукольном театре, поэтому мальчик часто бывал за кулисами. Когда Алексею исполнилось восемь лет, папа повел мальчика участвовать в пробах на роль в спектакле “Путешествие Голубой стрелы”. И главную роль он все же получил, сыграл Франческо, который попадает в мир игрушек.

Однако пройти пробы было нелегко. Актер никак не мог заплакать, но, в конце концов, у него получилось. Спектакль также показывали на телевидении, поэтому мальчик сразу смог заявить о своем таланте.

Впоследствии Алексей поступил в театральную школу, которая действовала при телевидении Санкт-Петербурга. Это во многом определило выбор будущей профессии.

Молодость

По окончании школы молодой человек поступил в Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства. Когда Алексей выпустился, его пригласили играть Академическом Малом театре. На его сцене актеру удалось показать свой талант в постановках “Повелитель мух”, “Бесподобное усилие любви” и “Король Лир”.

Съемки в кино

Первым большим проектом, в котором снялся Алексей, был сериал “ОБЖ”. Главная роль не заставила себя долго ждать, и актер принял участие в работе над картиной “Придел Ангела”, где сыграл Николая Дрейдена.

Алексей также снимался для картин “Крест в округе”, “Достоевский”, “Ментовские войны 6”, “Раскол”, “Репортаж судьбы” и многих других.

Особой значимостью для актера является сериал под названием “Таинственная страсть”, поставленный по роману Василия Аксенова. Алексей также снялся в фильме “28 панфиловцев”, где сыграл Василия Клочкова.

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Режиссура

В 2019 году Алексей решил попробовать себя в качестве режиссера и снял свой первый короткометражный фильм под названием “Курорт”. Вдохновлялся актер романом Ремарка “Три товарища”. Впоследствии занятие режиссурой пришлось ему по вкусу, и актер снял сериал “Солнечные дни”, где сам исполнил главную роль.

Личная жизнь

С первой женой Алексей познакомился в интернете. Однако союз существовал недолго, пара быстро распалась. От первого брака у актера остался сын Матвей.