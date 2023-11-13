Кино недели: «Гардемарины 1787. Война»

16 ноября на экраны российских кинотеатров выходит заключительная часть любимой зрителями саги о гардемаринах «Гардемарины 1787. Война».

Пятый фильм цикла продолжит события, происходившие в предыдущей картине «Гардемарины 1787. Мир», которая вышла 5 ноября 2023 года.

О том, как и чем завершатся приключения знаменитых гардемаринов, рассказывает «Рамблер».

Сюжет

Против России продолжают плести подковерные интриги главы европейских держав. Турцию провоцируют начать военные действия, чтобы завоевать Крым. Нападение на южные границы России нарушает подписанный странами ранее Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Об этом узнает Екатерина II, получив накануне нападения письмо с угрозами. Вдобавок оказывается похищен внебрачный сын императрицы, Алексей Бобринский.

Екатерина обращается за помощью к своему другу юности, Никите Оленеву, который сопровождал ее, молодую Фике, в Россию много лет назад, даже не подозревая, что случайно познакомился с будущей правительницей страны.

Императрица просит гардемаринов вновь послужить России и спасти ее незаконнорожденного сына.

Гардемарины, разумеется, не смеют отказать Екатерине и снова встают на защиту родины. Проделав длинный путь с Мальты до Крыма, где идет война с Турцией, Алексей Корсак, Никита Оленев и Павел Горин становятся участниками сражения под Кинбурном. С ними теперь и их дети: Александр (сын Корсака) и Александра (дочь Белова и Ягужинской).

Помимо батальных сцен на экране перед зрителями развернется и удивительная любовная история наследников гардемаринов.

Факты о фильме