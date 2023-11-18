Чем закончились для Шелли Дюваль съемки в «Сиянии»

Фильм Стэнли Кубрика на протяжении многих лет остается одним из самых знаменитых фильмов ужасов. При упоминании картины критики обычно отдают дань восхищения психологической ее составляющей и мастерству режиссера. А вот о работе актрисы, сыгравшей супругу главного героя, чаще умалчивают.

© Кадр из фильма "Сияние"

А ведь съемки в «Сиянии» стали для Шелли Дюваль настоящим испытанием и серьезно подорвали здоровье актрисы.

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Читайте об этом в материале. «Рамблера».

Соглашаясь сыграть роль Венди Торренс, Дюваль и не предполагала, что, возможно, совершает серьезную ошибку. Актриса даже не могла подозревать, что съемки в «Сиянии» дадутся ей настолько тяжело.

Стэнли Кубрик очень хотел добиться того, чтобы фильм получился по-настоящему ужасным и напряженным. Для этого было необходимо, чтобы актеры полностью погрузились в работу.

Джек Николсон в интервью говорил, что работа в «Сиянии» была для него едва ли не самой изнуряющей за всю актерскую карьеру. Что уж говорить о Шелли Дюваль.

Кубрик не стеснялся в выборе методов, которые могли заставить актрису пребывать в состоянии постоянного напряжения и тревоги.

Например, режиссер постоянно критиковал работу актрисы, причем делал это, весьма жестко. Более того, Кубрик запретил всем на съемочной площадке общаться с Дюваль, она, по сути, постоянно была предоставлена самой себе и очень одинока. Поддержки и сочувствия ждать было неоткуда, а ведь съемки фильма продолжались почти 500 дней.

Психика актрисы была надломлена, она часто плакала, постоянно пребывала в состоянии стресса. Кубрик даже не всегда предупреждал Шелли о сложных в психологическом плане сценах, которые ей предстояло играть, актриса узнавала детали лишь на съемочной площадке.

Некоторые сцены переснимали много раз. Например, эпизод с бейсбольной битой, которой героиня Дюваль пытается отогнать своего мужа, вошел в Книгу рекордов Гиннеса из-за количества переснятых дублей: их оказалось 127. Режиссеру каждый раз не хватало эмоций актрисы. А между тем, ее ладони от биты уже были стерты в кровь.

Кадр из фильма "Сияние"

Дюваль, по требованию Кубрика, должна была постоянно слушать грустные песни, чтобы находиться в состоянии переживаний и тревоги.

Все это, разумеется, не могло не отразиться на здоровье актрисы. Постоянное пребывание в состоянии ужаса, паники и напряжения, привело к тому, что у Дюваль начали выпадать волосы, развился тремор рук и порой актрису одолевали панические атаки.