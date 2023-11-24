Актеры, которые получили большой гонорар за роль

Ни для кого не секрет, что актеры получают довольно много. Однако некоторые таланты зарабатывают баснословные суммы, исполняя самые сложные роли. Суммы могут доходить до неприличных цифр, но они полностью соответствуют проделанной работе.

© Кадр из фильма "Матрица"

Напрямую о своих доходах актеры не говорят, но исходя из подсчетов специалистов, они могут достигать сотен миллионов долларов. “Рамблер” рассказывает об актерах, которые получили самые большие гонорары за участие в одном фильме.

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Уилл Смит, “Алладин”

Сыграв Джина в фильме Гая Ричи “Алладин” актер заработал очень много. Изначально актеру было положено всего 20 миллионов долларов, однако потом он получил еще 50 за подготовку саундтреков к картине. По-настоящему Уилл Смит обогатился после выхода фильма в прокат. По договору, актеру было положено 20% с кассовых сборов. По предоставленной информации, картине удалось собрать миллиард долларов с помощью кассовых сборов, поэтому актер обогатился еще на 200 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Алладин"

Киану Ривз, “Матрица”

Киану Ривз еще до участия в съемках фильма “Матрица” приобрел популярность, но после данной картины о нем заговорили все. В актерских кругах он был известен тем, что исполнял все трюки самостоятельно, завоевав уважение у режиссеров и коллег. Бюджет “Матрицы” был всего 63 миллиона долларов, но фильму удалось собрать порядка полумиллиарда долларов. Вторая часть, конечно, выходила с более высоким бюджетом. Киану Ривз заключил контракт, в котором прописано, что гонорар актера – 30 миллионов, а 15% он получит с кассовых сборов. В итоге, актер заработал 126 миллионов долларов только после выхода фильма в прокат, итоговый заработок составил 250 миллионов.

Сандра Буллок, “Гравитация”

Сначала предполагалось, что главная роль отойдет Анджелине Джоли, затем приняли решение, что ее должна исполнить Натали Портман. Однако актрисы отказались от участия в съемках и режиссер остановил свой выбор на Сандре Буллок. Гонорар актрисы был 25 миллионов долларов, еще 10% от кассовых сборов должны были принадлежать девушке. В итоге Сандре удалось заработать 100 миллионов долларов.

Том Круз, “Война миров”