Российские актеры, которым удалось сыграть в зарубежном кино

В России есть множество талантливых артистов, которые смогли добиться успеха в родной стране. Однако это не останавливает их покорять новые горизонты и искать новые способы для самореализации.

© Кадр из фильма "Росомаха: Бессмертный"

Некоторым российским актерам удалось сыграть в заграничных фильмах и даже получить признание иностранных зрителей. “Рамблер” рассказывает о российских талантах, которым выпала возможность попробовать свои силы в иностранном кино.

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Светлана Ходченкова

Именно ей досталась одна из главных ролей в фильме “Росомаха: Бессмертный”. Актриса получила роль Виктории Грин, женщины по прозвищу Гадюка. По сценарию, она была противницей Хью Джекмана. Изначально на роль Грин претендовала Джессика Бил, которая прославилась благодаря съемкам в “Иллюзионисте” и “Легком поведении”.

Зарубежная картина “Росомаха: Бессмертный” не первая, в которой Ходченкова приняла участие. До этого актриса появилась на экранах в триллере “Шпион, выйди вон!” Фильм получился достойный, он получил премию “Лучший британский фильм” в 2012 году. В картине также принимал участие Том Харди и другой российский актер, Константин Хабенский.

Кадр из фильма "Россомаха: Бессмертный"

Данила Козловский

Данила Козловский давно утвердил свои позиции в российском кино, поэтому неудивительно, что талантливого актера пригласили сыграть в иностранном фильме под названием “Академия вампиров”. Козловскому досталась роль вампира-стража Дмитрия Беликова, на плечах которого лежит ответственность за жизни главных героинь.

Актер проявил весь свой потенциал и показал максимум способностей, но фильм получил неоднозначные оценки зрителей. Многие не оценили классическую историю о вампирах, которая успела надоесть.

Владимир Машков

Актеру удалось заполучить роль агента Службы внешней разведки Анатолия Сидорова в фильме “Миссия невыполнима”. Однако это далеко не единственная зарубежная картина, где удалось снятся актеру. Он также принял участие в боевике “15 минут славы”, в котором снимался Роберт Де Ниро, а еще в триллере “В тылу врага” и сериале “Шпион”.

Александр Петров