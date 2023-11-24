Российские актеры, которым удалось сыграть в зарубежном кино
В России есть множество талантливых артистов, которые смогли добиться успеха в родной стране. Однако это не останавливает их покорять новые горизонты и искать новые способы для самореализации.
Некоторым российским актерам удалось сыграть в заграничных фильмах и даже получить признание иностранных зрителей. “Рамблер” рассказывает о российских талантах, которым выпала возможность попробовать свои силы в иностранном кино.
Светлана Ходченкова
Именно ей досталась одна из главных ролей в фильме “Росомаха: Бессмертный”. Актриса получила роль Виктории Грин, женщины по прозвищу Гадюка. По сценарию, она была противницей Хью Джекмана. Изначально на роль Грин претендовала Джессика Бил, которая прославилась благодаря съемкам в “Иллюзионисте” и “Легком поведении”.
Зарубежная картина “Росомаха: Бессмертный” не первая, в которой Ходченкова приняла участие. До этого актриса появилась на экранах в триллере “Шпион, выйди вон!” Фильм получился достойный, он получил премию “Лучший британский фильм” в 2012 году. В картине также принимал участие Том Харди и другой российский актер, Константин Хабенский.
Данила Козловский
Данила Козловский давно утвердил свои позиции в российском кино, поэтому неудивительно, что талантливого актера пригласили сыграть в иностранном фильме под названием “Академия вампиров”. Козловскому досталась роль вампира-стража Дмитрия Беликова, на плечах которого лежит ответственность за жизни главных героинь.
Актер проявил весь свой потенциал и показал максимум способностей, но фильм получил неоднозначные оценки зрителей. Многие не оценили классическую историю о вампирах, которая успела надоесть.
Владимир Машков
Актеру удалось заполучить роль агента Службы внешней разведки Анатолия Сидорова в фильме “Миссия невыполнима”. Однако это далеко не единственная зарубежная картина, где удалось снятся актеру. Он также принял участие в боевике “15 минут славы”, в котором снимался Роберт Де Ниро, а еще в триллере “В тылу врага” и сериале “Шпион”.
Александр Петров
Александр Петров исполнил роль бойфренда будущей сотрудницы КГБ в фильме французского режиссера Люка Бессона “Анна”. Однако на этом актер решил не останавливаться. 23 ноября состоялась премьера фильма “Дворец”, режиссером которого выступает Роман Полански. Петров сыграл в фильме российского бандита, ему досталась одна из главных ролей в картине.