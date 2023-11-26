Актер Миккельсен признался, почему обычно играет злодеев
Популярный голливудский актер датского происхождения Мадс Миккельсен побывал на Международном кинофестивале в Марракеше, где рассказал, почему чаще всего играет в кино злодеев. Об этом пишет издание Deadline.
Например, в таких известных всему миру картинах, как «Звёздные войны», «Фантастические твари», «Индиана Джонс 5» и другие, Миккельсону были отведены роли отрицательных или весьманеоднозначных персонажей.
Судя по утверждениям самого актера, все дело всего лишь в его необычном акценте.
«Всё довольно просто — дело в моём забавном акценте. Да, всё именно настолько просто. Раньше это были немцы, потом британцы, затем русские, а сейчас они почему-то полюбили датский акцент. В этом точно что-то есть. Но мне посчастливилось играть разных злодеев в разных вселенных», – объяснил Миккельсен.
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