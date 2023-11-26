Актер Миккельсен признался, почему обычно играет злодеев

«Всё довольно просто — дело в моём забавном акценте. Да, всё именно настолько просто. Раньше это были немцы, потом британцы, затем русские, а сейчас они почему-то полюбили датский акцент. В этом точно что-то есть. Но мне посчастливилось играть разных злодеев в разных вселенных», – объяснил Миккельсен.