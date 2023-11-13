Стивен Кинг высказался о провале “Капитана Марвела 2” в кинопрокате

В первые выходные после выхода “Капитан Марвел 2” картине удалось заработать только 47 миллионов долларов, сообщает “Чемпионат”.

© Кадр из фильма "Капитан Марвел 2"

Фильм получил самые низкие сборы за всю историю Marvel. Даже не столь успешная картина “Невероятный Халк” собрал больше, порядка 55 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что не все фильмы Marvel теперь не будут иметь ошеломляющий успех, как это было раньше. Однако на защиту картины “Капитан Марвел 2” встал известный американский писатель Стивен Кинг.

Он сообщил, что его не интересуют фильмы о вселенной Marvel. Однако автор книг выразил свое недоумение тому, что кто-то может злорадствовать над неудачей фильма в кинопрокате.

Позднее Стивен Кинг выдвинул предположение, что зрителям-подросткам просто не понравился актерский состав, состоящий полностью из женщин. Однако пользователи соцсетей опровергли это, заявив, что новый фильм получился обычным и не запоминающимся.