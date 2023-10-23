Как было придумано культовое имя Йоды в "Звездных войнах"

Йода, безусловно, один из самых известных персонажей "Звездных войн", и его имя мгновенно узнаваемо для всего мира. "Рамблер" расскажет о том, как его придумали и какие еще были варианты имени для культового героя.

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Как гений вселенной "Звездных войн", Джродж Лукас сначала создал холст для повествования, на котором работали другие специалисты от Дэйва Филони до Райана Джонсона. Но некоторые из идей самого Лукаса заведомо неудачными, и одна из них — имя Йоды.

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Первый фильм "Звездные войны" взорвал Голливуд в 1977 году, поднявшись на вершину кассовых сборов. И когда Лукас начал работать над сиквелом, он изобрел несколько новых персонажей "Звездных войн", включая стоического мастера-джедая, который позже станет Йодой. Причем Лукас твердо выбрал и имя для маленького зеленого парня: его должны были звать Баффи.

Когда вы садитесь смотреть эти культовые фильмы, сложно представить, что когда-то их богатые меры были просто мерцанием в фантазиях Лукаса.

Но специалисты считают, что одна из самых неудачных фантазий Лукаса — это имя Баффи для магистра-джедая.

Лукас начал писать продолжение "Звездных войн" вскоре после его выхода в 1977 году. Позже он нанял Ли Брэкетт в качестве одноq из сценаристов сиквела. Она быстро приступила к работе и в своем первом наброске изменила имя Баффи на "Минч Йода", так как считала, что оно лучше соответствует концепции персонажа.

Затем Брэкетт отказалась от слова "Минч" и в последующих черновиках сократила его до "Йода". Брэкетт скончалась в 1978 году до начала производства фильма, что вынудило Лукаса вернуть себе контроль над сценарием. Имя мастера-джедая, должно быть, понравилось Лукасу, поскольку он придерживался его и дальше.