Почему Шэрон Стоун платила Ди Каприо и Расселу Кроу из своего кармана

Многие звезды Голливуда попали в кино и прославились благодаря счастливому стечению обстоятельств. А Леонардо Ди Каприо и Рассел Кроу — благодаря очаровательной Шэрон Стоун. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма

Актриса Шэрон Стоун Стоун рассказала в своих мемуарах, что она поручилась за тогда почти неизвестного Ди Каприо, когда его взяли на роль в фильме 1995 года «Быстрый и мертвый», в котором она выступала и актрисой и продюсером.

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Оказалось, что в студии не хотели брать Лео на роль, поэтому Шэрон Стоун предложили платить ему из своей зарплаты, "если она так хочет". Актриса так и сделала.

Сейчас 49-летний ДиКаприо рассказал изданию E! о том, как он поблагодарил «удивительную» Шэрон Стоун за возможность начать карьеру.

«Я благодарил ее много раз. Я не знаю, отправил ли я ей настоящий подарок в виде благодарности, но я не могу отблагодарить ее достаточно», - сказал оскароносный актер

Кроме того, Стоун также отказалась от своей зарплаты, чтобы привлечь Рассела Кроу в фильм режиссера Сэма Рэйми.

ДиКаприо вспоминает:

«Она сказала: «Это два актера, с которыми я хочу работать». Это невероятно. Она тогда была звездой кино и при этом давала возможности другим актерам, поэтому я очень благодарен».

В своей книге Стоун написала, что Ди Каприо был «единственным, кто прошел прослушивание».

59-летний Кроу также выразил благодарность Стоун. В 2020 году он сказал, что не стал бы той голливудской звездой, которой стал, если бы Стоун не предоставила ему такую возможность. Он сказал, что ему «есть за что ее поблагодарить»:

«Мне потребовалось около 18 месяцев или больше и буквально сотни и сотни прослушиваний, прежде чем я действительно получил роль в Америке... Но на самом деле, я получил ее только потому, что Шэрон Стоун посмотрела фильм, в котором я снимался»,

Кроу продолжил:

«Она как бы сражалась на мечах с продюсерами-мужчинами в фильме, и она просто твердо заявила: «Я собираюсь нанять человека, которого хочу нанять». Если бы не ее решительность, я не знаю, сколько времени прошло бы, прежде чем я получил роль в американском фильме».

Кроу продолжил: