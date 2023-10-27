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В Marvel объяснили, почему Тому Крузу не досталась роль Железного человека

Том Круз мог предстать перед фанатами в образе Железного человека, однако этого так и не произошло по одной причине. О ней сообщает издание AS.com.

Выяснилось, почему Том Круз не получил роль Железного человека
© Кадр из фильма "Железный человек"

По словам главы Marvel Studios Кевина Файги, актер запросил в качестве вознаграждения за участие в проекте запредельную сумму, на которую компания Fox никак не могла согласиться.

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"Запрашиваемый Крузом гонорар на тот момент был слишком внушительным. Даже такая прибыльная студия, как Fox, не могла так рисковать", – приводятся его слова.

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