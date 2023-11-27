8 лучших фильмов с Владимиром Машковым
Российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову 27 ноября исполняется 60 лет. В подборке «Рамблера» — лучшие фильмы с участием блестящего актера.
Владимир Машков родился в 1963 году в Туле. Изначально он мечтал стать биологом, в детстве даже возился с разными животными дома, но позже решил начать карьеру актера.
Машкова несколько раз выгоняли из учебных заведений из-за непокорного характера — актер неоднократно устраивал драки и спорил с преподавателями. Но под свое крыло его взял Олег Табаков, и позже Машков закончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом.
Машков — неоднократный лауреат российских и международных премий. Владимиру Машкову присвоены звания Народного артиста и Заслуженного артиста Российской Федерации.
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