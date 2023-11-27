8 лучших фильмов с Владимиром Машковым

Российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову 27 ноября исполняется 60 лет. В подборке «Рамблера» — лучшие фильмы с участием блестящего актера.

Владимир Машков родился в 1963 году в Туле. Изначально он мечтал стать биологом, в детстве даже возился с разными животными дома, но позже решил начать карьеру актера.

Машкова несколько раз выгоняли из учебных заведений из-за непокорного характера — актер неоднократно устраивал драки и спорил с преподавателями. Но под свое крыло его взял Олег Табаков, и позже Машков закончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом.