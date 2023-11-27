8 лучших фильмов с Владимиром Машковым

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Триллер «Кто там» — сборник из пяти киноновелл о природе человеческого страха. Машков в фильме играет миллиардера, который вместе с семьей оказался заперт в винном погребе своего дома, когда в его особняк нагрянули грабители.
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Триллер «Кто там» — сборник из пяти киноновелл о природе человеческого страха. Машков в фильме играет миллиардера, который вместе с семьей оказался заперт в винном погребе своего дома, когда в его особняк нагрянули грабители. 
© Кадр из фильма «Кто там»
В фильме «Вор» Машков играет профессионального грабителя, который выдает себя за военного и отправляется обчищать дома вместе со своим пасынком. «Вор» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
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В фильме «Вор» Машков играет профессионального грабителя, который выдает себя за военного и отправляется обчищать дома вместе со своим пасынком. «Вор» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. 
© Кадр из фильма «Вор»
«В тылу врага» — фильм, основанный на реальной истории. Здесь Машков играет сербского снайпера Сашу. Интересно, что во время съемок драки Оуэн Уилсон реально рассек бровь Машкову (у актера остался шрам), а Саша настолько запомнился зрителям, что по его образу создали главного героя видеоигры GTA IV.
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«В тылу врага» — фильм, основанный на реальной истории. Здесь Машков играет сербского снайпера Сашу. Интересно, что во время съемок драки Оуэн Уилсон реально рассек бровь Машкову (у актера остался шрам), а Саша настолько запомнился зрителям, что по его образу создали главного героя видеоигры GTA IV. 
© Кадр из фильма «В тылу врага»
«Папа» — очень личная история для Машкова. Роль чудака-отца Абрама он сыграл еще в спектакле Олега Табакова, а потом, вдохновившись, снял по этой истории фильм. Драма рассказывает о натянутых отношениях гениального скрипача Давида (Егор Бероев) и его странноватого отца Абрама (Машков).
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«Папа» — очень личная история для Машкова. Роль чудака-отца Абрама он сыграл еще в спектакле Олега Табакова, а потом, вдохновившись, снял по этой истории фильм. Драма рассказывает о натянутых отношениях гениального скрипача Давида (Егор Бероев) и его странноватого отца Абрама (Машков). 
© Кадр из фильма «Папа»

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В самой известной экранизации романа Достоевского «Идиот» Машков исполнил роль Парфена Рогожина, который традиционно противопоставляется князю Мышкину. В литературоведческой традиции считается, что Рогожин представляет собой образ Антихриста, а Мышкин — Иисуса Христа.
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В самой известной экранизации романа Достоевского «Идиот» Машков исполнил роль Парфена Рогожина, который традиционно противопоставляется князю Мышкину. В литературоведческой традиции считается, что Рогожин представляет собой образ Антихриста, а Мышкин — Иисуса Христа. 
© Кадр из сериала «Идиот»
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» — четвертая часть знаменитой франшизы. Машков в ней сыграл агента российской разведки, цель которого — ликвидировать американского шпиона Итана Ханта (Том Круз). Кстати, ради этого фильма Том Круз по стене забрался на вершину высочайшего здания в мире.
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«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» — четвертая часть знаменитой франшизы. Машков в ней сыграл агента российской разведки, цель которого — ликвидировать американского шпиона Итана Ханта (Том Круз). Кстати, ради этого фильма Том Круз по стене забрался на вершину высочайшего здания в мире. 
© Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
В фильме-катастрофе «Экипаж» Машков играет сурового пилота Леонида Зинченко, которому предстоит вместе со своим экипажем спасти людей с охваченного землетрясением острова. Для фильма Машков вместе со своим коллегой Данилой Козловским учился управлять самолетом с помощью настоящего летного тренажера.
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В фильме-катастрофе «Экипаж» Машков играет сурового пилота Леонида Зинченко, которому предстоит вместе со своим экипажем спасти людей с охваченного землетрясением острова. Для фильма Машков вместе со своим коллегой Данилой Козловским учился управлять самолетом с помощью настоящего летного тренажера. 
© Кадр из фильма «Экипаж»
«Движение вверх» частично основано на реальных событиях. Герой Машкова, главный тренер сборной СССР по баскетболу, готовит команду к Олимпиаде. Спортсмены усиленно тренируются и стремятся к победе в решающем матче В Мюнхене со сборной США. Фильм стал самым кассовым в России и заработал 3 млрд рублей.
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«Движение вверх» частично основано на реальных событиях. Герой Машкова, главный тренер сборной СССР по баскетболу, готовит команду к Олимпиаде. Спортсмены усиленно тренируются и стремятся к победе в решающем матче В Мюнхене со сборной США. Фильм стал самым кассовым в России и заработал 3 млрд рублей. 
© Кадр из фильма «Движение вверх»

Российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову 27 ноября исполняется 60 лет. В подборке «Рамблера» — лучшие фильмы с участием блестящего актера.

Владимир Машков родился в 1963 году в Туле. Изначально он мечтал стать биологом, в детстве даже возился с разными животными дома, но позже решил начать карьеру актера.

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Машкова несколько раз выгоняли из учебных заведений из-за непокорного характера — актер неоднократно устраивал драки и спорил с преподавателями. Но под свое крыло его взял Олег Табаков, и позже Машков закончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом.

Машков — неоднократный лауреат российских и международных премий. Владимиру Машкову присвоены звания Народного артиста и Заслуженного артиста Российской Федерации.

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