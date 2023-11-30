«И давно тебе 17?» — Как выглядят актеры фильма «Сумерки» 15 лет спустя
Первый фильм киносаги «Сумерки» вышел 15 лет назад. С тех пор он породил десятки мемов и пародий, вдохнул новую жизнь в увядающие сюжеты о вампирах, а фраза «Волк влюбился в овечку» стала и вовсе крылатой.
О том, как изменились актеры фильма «Сумерки» 15 лет спустя, — в материале «Рамблера».
Сюжет «Сумерек» пришел к писательнице Стефани Майер во сне. Затем Майер начала подробно разрабатывать историю и исследовать мир персонажей. Стефани хотела добавить реалистичности сюжету, поэтому решила добавить побольше реальных мест и отсылок к ним. Например, город Форкс, где проходит действие романа, писательница нашла на картах Google.
До публикации культового романа женщина была обычной домохозяйкой, а спустя всего несколько лет стала всемирно известной писательницей-миллионером.
«Я не думала об этом как о книге. Я просто посмотрела сон. А потом мне захотелось узнать, что с этими персонажами произойдет. Я проводила время в этом фантастическом мире, а потом, когда все закончилось, я подумала: "Этого хватит на целую книгу!"»