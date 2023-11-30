«И давно тебе 17?» — Как выглядят актеры фильма «Сумерки» 15 лет спустя

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© Кадр из киносаги «Сумерки»
Кристен Стюарт начала свою актерскую карьеру еще в детстве, но стала известной именно благодаря роли Беллы. После «Сумерек» Кристен снялась сразу в нескольких отмеченных критиками фильмах, а в 2022 актриса была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы в драме «Спенсер».
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Кристен Стюарт начала свою актерскую карьеру еще в детстве, но стала известной именно благодаря роли Беллы. После «Сумерек» Кристен снялась сразу в нескольких отмеченных критиками фильмах, а в 2022 актриса была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы в драме «Спенсер». 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
Роберт Паттинсон уже более 15 лет считается одним из самых сексуальных мужчин в мире, а ученые даже назвали его лицо самым идеальным в мире. В 2022 году актер сыграл Бэтмена в перезапуске франшизы DC. Сейчас Паттинсон встречается с британской актрисой и певицей Суки Уотерхаус, пара ожидает малыша.
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Роберт Паттинсон уже более 15 лет считается одним из самых сексуальных мужчин в мире, а ученые даже назвали его лицо самым идеальным в мире. В 2022 году актер сыграл Бэтмена в перезапуске франшизы DC. Сейчас Паттинсон встречается с британской актрисой и певицей Суки Уотерхаус, пара ожидает малыша. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
После «Сумерек» Тейлор Лотнер на несколько лет приостановил свою актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Актер вернулся на экраны в 2022 году, сыграв в комедии «Домашняя игра». Лотнер женился на своей фанатке Тейлор Дом, которая после свадьбы взяла его фамилию.
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После «Сумерек» Тейлор Лотнер на несколько лет приостановил свою актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Актер вернулся на экраны в 2022 году, сыграв в комедии «Домашняя игра». Лотнер женился на своей фанатке Тейлор Дом, которая после свадьбы взяла его фамилию. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com

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Хоть «Сумерки» и стали первым крупным проектом Анны Кендрик, актриса стала всемирно известной благодаря франшизе «Идеальный голос», а песня Кендрик к первому фильму серии стала хитом в США, Канаде и других странах. Кендрик в 2010 году также получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Мне бы в небо».
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Хоть «Сумерки» и стали первым крупным проектом Анны Кендрик, актриса стала всемирно известной благодаря франшизе «Идеальный голос», а песня Кендрик к первому фильму серии стала хитом в США, Канаде и других странах. Кендрик в 2010 году также получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Мне бы в небо». 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
Эшли Грин продолжает дружить с коллегами по «Сумеркам» Келланом Латцем и Джексоном Рэтбоуном, с которыми познакомилась еще до старта франшизы. Сегодня Грин выступает за права животных, а в 2022 году актриса выпустила подкаст The Twilight Effect, в котором рассказывала о съемках легендарной киносаги.
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Эшли Грин продолжает дружить с коллегами по «Сумеркам» Келланом Латцем и Джексоном Рэтбоуном, с которыми познакомилась еще до старта франшизы. Сегодня Грин выступает за права животных, а в 2022 году актриса выпустила подкаст The Twilight Effect, в котором рассказывала о съемках легендарной киносаги. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
Никки Рид еще до «Сумерек» встречалась с российским актером Павлом Прилучным, актриса даже сделала татуировку с его именем. Однако пара рассталась. В 2015 году Рид вышла замуж за вампира из другой франшизы — Йена Сомерхолдера. У пары есть дочь и сын.
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Никки Рид еще до «Сумерек» встречалась с российским актером Павлом Прилучным, актриса даже сделала татуировку с его именем. Однако пара рассталась. В 2015 году Рид вышла замуж за вампира из другой франшизы — Йена Сомерхолдера. У пары есть дочь и сын. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
Симпатичный экранный отец Эдварда Каллена, актер Питер Фачинелли после «Сумерек» снял собственный фильм под названием «Час истины». Однако детектив не снискал успеха у зрителей и критиков.
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Симпатичный экранный отец Эдварда Каллена, актер Питер Фачинелли после «Сумерек» снял собственный фильм под названием «Час истины». Однако детектив не снискал успеха у зрителей и критиков. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
В 2021 году Дакота Фаннинг и ее сестра Эль основали продюсерскую компанию Lewellen Pictures. Компания заключила эксклюзивные контракты с крупными агентствами и уже стала партнером Hulu по сериалу «Великая» об императрице Екатерине II.
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В 2021 году Дакота Фаннинг и ее сестра Эль основали продюсерскую компанию Lewellen Pictures. Компания заключила эксклюзивные контракты с крупными агентствами и уже стала партнером Hulu по сериалу «Великая» об императрице Екатерине II. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com

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Джейми Кэмпбелл Бауэр часто снимается в фэнтези — его можно было увидеть не только в «Сумерках», но и, например, в фильмах о Гарри Поттере. А в 2022 актер сыграл злодея в «Очень странных делах». Актер был настолько убедителен в своей роли, что напугал Милли Бобби Браун на съемочной площадке.
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Джейми Кэмпбелл Бауэр часто снимается в фэнтези — его можно было увидеть не только в «Сумерках», но и, например, в фильмах о Гарри Поттере. А в 2022 актер сыграл злодея в «Очень странных делах». Актер был настолько убедителен в своей роли, что напугал Милли Бобби Браун на съемочной площадке. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
Брайс Даллас Ховард заменила Рашель Лефевр в роли Виктории и впервые появилась в «Затмении». Актриса сыграла в нескольких популярных франшизах, в том числе в продолжении «Парка юрского периода». Одна из заметных ролей Ховард — в серии «Черного зеркала» под названием «Нырок».
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Брайс Даллас Ховард заменила Рашель Лефевр в роли Виктории и впервые появилась в «Затмении». Актриса сыграла в нескольких популярных франшизах, в том числе в продолжении «Парка юрского периода». Одна из заметных ролей Ховард — в серии «Черного зеркала» под названием «Нырок». 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
Майкла Шина не раз номинировали на премию Лоуренса Оливье, BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми». Во время пандемии Шин вместе со своим другом и коллегой по сериалу «Благие знамения» Дэвидом Теннантом сыграли приукрашенные версии самих себя в сериале «Постановка». Сериал был снят по видеосвязи.
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Майкла Шина не раз номинировали на премию Лоуренса Оливье, BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми». Во время пандемии Шин вместе со своим другом и коллегой по сериалу «Благие знамения» Дэвидом Теннантом сыграли приукрашенные версии самих себя в сериале «Постановка». Сериал был снят по видеосвязи. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com
За 15 лет Маккензи Фой, конечно, повзрослела. Через два года после окончания съемок «Сумерек» девушка исполнила одну из главных ролей в «Интерстелларе» Кристофера Нолана. Сейчас Фой увлекается чтением и тхэквондо — у актрисы даже есть черный пояс. В будущем Фой мечтает стать режиссером.
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За 15 лет Маккензи Фой, конечно, повзрослела. Через два года после окончания съемок «Сумерек» девушка исполнила одну из главных ролей в «Интерстелларе» Кристофера Нолана. Сейчас Фой увлекается чтением и тхэквондо — у актрисы даже есть черный пояс. В будущем Фой мечтает стать режиссером. 
© Кадр из киносаги «Сумерки», globallookpress.com

Первый фильм киносаги «Сумерки» вышел 15 лет назад. С тех пор он породил десятки мемов и пародий, вдохнул новую жизнь в увядающие сюжеты о вампирах, а фраза «Волк влюбился в овечку» стала и вовсе крылатой.

О том, как изменились актеры фильма «Сумерки» 15 лет спустя, — в материале «Рамблера».

Сюжет «Сумерек» пришел к писательнице Стефани Майер во сне. Затем Майер начала подробно разрабатывать историю и исследовать мир персонажей. Стефани хотела добавить реалистичности сюжету, поэтому решила добавить побольше реальных мест и отсылок к ним. Например, город Форкс, где проходит действие романа, писательница нашла на картах Google.

Лучшие сериалы про вампиров всех времен

До публикации культового романа женщина была обычной домохозяйкой, а спустя всего несколько лет стала всемирно известной писательницей-миллионером.

«Я не думала об этом как о книге. Я просто посмотрела сон. А потом мне захотелось узнать, что с этими персонажами произойдет. Я проводила время в этом фантастическом мире, а потом, когда все закончилось, я подумала: "Этого хватит на целую книгу!"»

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