Джейми Кэмпбелл Бауэр часто снимается в фэнтези — его можно было увидеть не только в «Сумерках», но и, например, в фильмах о Гарри Поттере. А в 2022 актер сыграл злодея в «Очень странных делах». Актер был настолько убедителен в своей роли, что напугал Милли Бобби Браун на съемочной площадке.