5 актеров, которые прославились в зрелом возрасте

Принято считать, что кинозвездами становятся только в молодости. Якобы шанс обрести известность есть лишь в том случае, если у артиста ровная кожа и миловидное лицо. Но практика показывает, что некоторые знаменитости добиваются успеха, будучи зрелыми людьми.

© Кадр из сериала «Пуаро», 1989-2013 гг.

О том, кто из любимцев публики стал популярен в зрелом возрасте, читайте в нашем материале.

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Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон снимается с 80-х годов. В молодости он занимался в театральном кружке и отрабатывал актерские навыки в рекламе. Позже артист успел сыграть в десятках проектах, а самыми известными картинами с его участием стали «Спасатели Малибу» и «Сабрина — маленькая ведьма». Однако даже там актеру не удалось запомниться зрителю, потому как ему достались небольшие роли.

В 2008 году на экраны вышел сериал «Во все тяжкие», где Брайан Крэнстон сыграл главную мужскую роль. Проект об учителе химии, решившим зарабатывать продажей запрещенных веществ, принес артисту мировую известность. На тот момент актеру было уже 52 года. После этой роли его стали приглашать в крупные проекты на видные роли.

Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих с малых лет мечтала стать актрисой. Отец отговаривал дочь от того, чтобы та связывала жизнь с кино, считая ее недостаточно красивой для экрана. Но Алиса Бруновна родителя не послушала и стала артисткой.

Кинодебют Алисы Фрейндлих состоялся в 1955 году, когда молодой актрисе был всего 21 год. Затем она приняла участие во множестве проектов, в том числе в «Полосатом рейсе», но успех к ней пришел спустя 22 года. На момент съемок «Служебного романа» Алиса Бруновна была известна исключительно как театральная актриса. Картина Эльдара Рязанова принесла ей всесоюзный успех. На тот момент артистке шел 44-й год.

Иэн Маккелен

Иэн Маккелен снимается с 1966 года. Будучи молодым артистом, он исполнил роли, о которых многим его коллегам остается только мечтать. В числе таких работ были Гамлет, Макбет и Ричард II. Несмотря на выдающиеся актерские навыки, он долгое время оставался неизвестен для широкой аудитории, отдавая предпочтение классическим и историческим сюжетам.

Многие из проектов с участием Иэна Маккелена имели успех среди зрителей. Однако настоящая слава к нему пришла в 2000 году после выхода кинокомикса «Люди Икс», где он сыграл одного из людей с суперспособностями. Затем свет увидела первая часть трилогии «Властелина колец», сделав 62-летнего Иэна Маккелена мировой знаменитостью.

Галина Стаханова

Кадр из фильма «Елки» , 2010 год.

Галина Стаханова родилась в бедной советской семье, а ее путь в кино начался в качестве гримера. В это же время случился ее кинодебют в фильме, ставшим классикой советского кинематографа — «Девчата». Роль актрисе досталась эпизодическая, поэтому большой славы девушка не снискала. Но кино она не покинула, продолжив работать гримером.

После «Девчат» Галина Стаханова снялась в десятках проектов. Среди них были «Старые клячи», «Марш Турецкого», «Участок» и многие другие картины. Известность к ней пришла в 2010 году после выхода фильма «Елки». В тот момент Галине Стахановой шел 71-й год.

Дэвид Суше

Кадр из сериала «Пуаро», 1989-2013 гг.

Любовь к театру Дэвиду Суше привила мать. В возрасте пяти лет он дебютировал в любительском спектакле, в 18 играл в Национальном юношеском театре в Лондоне. Его кинодебют состоялся в 1970-м. Впереди Дэвида Суше ждало множество ролей, но лишь одна из них навсегда вписала его имя в мировой кинематограф.

В 1989 году на экраны вышел сериал «Пуаро» по мотивам произведений Агаты Кристи. Шоу имело невероятный успех, что принесло артисту всемирную славу. На момент премьеры ему стукнуло уже 43 года. Эркюль Пуаро в исполнении Дэвида Суше по сей день многими считается лучшей версией известного сыщика.