Ким Кардашьян сыграет адвоката в новом сериале Райана Мерфи

На волне своего прорыва в "Американской истории ужасов: Нежность" Ким Кардашьян получила главную роль в новом сериале, автором которого стал Райан Мерфи, создатель "АИУ". Об этом пишет Deadline.

© Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Проект описывается как элитный, глянцевый и сексуальный сериал для взрослых. По слухам, он выйдет на Hulu, где транслируется реалити-сериал "Кардашьяны". Это первый сериал для Мерфи в рамках его нового соглашения с Disney, продюсером которого выступит 20th Television, часть Disney TV Studios.

Кардашьян, чье актерское соглашение находится в стадии согласования, сыграет самого успешного адвоката по разводам в Лос-Анджелесе и владелицу женской юридической фирмы.

Мерфи и сценаристы Джон Робин Бейтц и Джозеф Бакен подали идею сериала Кардашьян и Крис Дженнер, матери и менеджеру Ким. По словам источников Deadline, обе сразу же согласились.

Затем Мерфи, Кардашьян и Дженнер продали проект компании Hulu, которая заинтересовалась им в связи с успехом Кардашьян в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Мерфи, Кардашьян и Дженнер, которые являются исполнительными продюсерами, уже начали предварительный кастинг, подбирая трех актрис на роли юридических партнеров Кардашьян, а также известного актера на роль ее экранного любовного интереса. По словам источников, производство сериала начнется в конце 2024 года, а премьера состоится в начале 2025 года.

Примечательно, что Кардашьян в реальной жизни готовится к экзамену на адвоката, а в прошлом году она сдала предварительный экзамен на юриста.