5 малоизвестных хорроров 2000-х, которые стоит посмотреть
Снять качественный и действительно страшный фильм ужасов под силу далеко не каждому. Напугать искушенного зрителя крайне сложно, и с каждым годом режиссерам приходится прибегать к большему числу хитростей для того, чтобы это сделать.
Однако есть и те хорроры, которые не устаревают со временем. Подробнее о фильмах ужасов 2000-х, которые точно смогут вас напугать, читайте в материале "Рамблера".
"История двух сестер", 2003
Фильм южнокорейского режиссера Ким Джи-уна рассказывает историю двух сестер, которые вернулись домой после долгого пребывания в психиатрической больнице. По мере того, как сестры начинают приспосабливаться к жизни дома, они сталкиваются с таинственными событиями и все больше погружаются в запутанную семейную историю.
Вскоре героиням начинает казаться, что в их доме живет кто-то еще.
"Репортаж", 2007
Испанский хоррор повествует историю телерепортера Анхелы Видаль, которая работает в новостном отделе и жаждет сенсаций. Однажды героиня отправляется вместе со съемочной группой на место происшествия в большой жилой дом. Увлеченная работой, журналистка не сразу понимает, откуда ведет репортаж. Вскоре выясняется, что жители дома один за одним превращаются в зомби, а чтобы предотвратить распространение заразы, власти города заблокировали выход из дома.
"Спуск", 2005
В центре сюжета британского хоррора группа женщин, которые отправились в путешествие по пещерам. Авантюристки намерены исследовать неизведанные подземные глубины, но внезапно они сталкиваются с ужасными опасностями, в числе которых таинственные существа, живущие в пещере.
"Впусти меня", 2008
Жизни 12-летнего шведа Оскара трудно позавидовать. Ежедневно мальчик сталкивается с нападками одноклассников, а по ночам мечтает о том, как однажды отомстит им. Как-то раз Оскар знакомится с соседкой Эли, которая тоже является изгоем. Ребята быстро заводят дружбу, и Оскар даже не догадывается о том, что его подруге нужна кровь.
"Дитя тьмы", 2009
Супружеская пара не так давно потеряла ребенка. Немного оправившись от трагедии, муж и жена решают усыновить девятилетнюю девочку. На первый взгляд малышка кажется милой и безобидной, но вскоре ее опекунам предстоит изменить свое мнение.