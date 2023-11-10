5 малоизвестных хорроров 2000-х, которые стоит посмотреть

Снять качественный и действительно страшный фильм ужасов под силу далеко не каждому. Напугать искушенного зрителя крайне сложно, и с каждым годом режиссерам приходится прибегать к большему числу хитростей для того, чтобы это сделать.

© Кадр из фильма "История двух сестер"

Однако есть и те хорроры, которые не устаревают со временем. Подробнее о фильмах ужасов 2000-х, которые точно смогут вас напугать, читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

"История двух сестер", 2003

Кадр из фильма "История двух сестер"

Фильм южнокорейского режиссера Ким Джи-уна рассказывает историю двух сестер, которые вернулись домой после долгого пребывания в психиатрической больнице. По мере того, как сестры начинают приспосабливаться к жизни дома, они сталкиваются с таинственными событиями и все больше погружаются в запутанную семейную историю.

Вскоре героиням начинает казаться, что в их доме живет кто-то еще.

"Репортаж", 2007

Кадр из фильма "Репортаж"

Испанский хоррор повествует историю телерепортера Анхелы Видаль, которая работает в новостном отделе и жаждет сенсаций. Однажды героиня отправляется вместе со съемочной группой на место происшествия в большой жилой дом. Увлеченная работой, журналистка не сразу понимает, откуда ведет репортаж. Вскоре выясняется, что жители дома один за одним превращаются в зомби, а чтобы предотвратить распространение заразы, власти города заблокировали выход из дома.

"Спуск", 2005

Кадр из фильма "Спуск"

В центре сюжета британского хоррора группа женщин, которые отправились в путешествие по пещерам. Авантюристки намерены исследовать неизведанные подземные глубины, но внезапно они сталкиваются с ужасными опасностями, в числе которых таинственные существа, живущие в пещере.

"Впусти меня", 2008

Кадр из фильма "Впусти меня"

Жизни 12-летнего шведа Оскара трудно позавидовать. Ежедневно мальчик сталкивается с нападками одноклассников, а по ночам мечтает о том, как однажды отомстит им. Как-то раз Оскар знакомится с соседкой Эли, которая тоже является изгоем. Ребята быстро заводят дружбу, и Оскар даже не догадывается о том, что его подруге нужна кровь.

"Дитя тьмы", 2009