Как выглядел бы почти русский Леонардо Ди Каприо в роли Ленина
Сейчас любая наша фантазия может превратиться в реальность на экранах наших компьютеров и телефонов. А что если бы голливудская звезда Леонардо Ди Каприо вдруг сыграл не Великого Гетсби а лидера российской Октябрьской революции?
Так, шестая версия бота Midjourney сгенерировала тизер к несуществующему фильму про Ленина с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Только взгляните, как Лео вжился в портрет Ильича!
Кстати, неудивительно, что у Ди Каприо такое знакомое нашим соотечественникам лицо, ведь его бабушка — простая русская женщина. "Рамблер" покажет, как выглядел бы почти русский Леонардо Ди Каприо в фильме про Ильича!
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