Как выглядел бы почти русский Леонардо Ди Каприо в роли Ленина

Сейчас любая наша фантазия может превратиться в реальность на экранах наших компьютеров и телефонов. А что если бы голливудская звезда Леонардо Ди Каприо вдруг сыграл не Великого Гетсби а лидера российской Октябрьской революции?

Так, шестая версия бота Midjourney сгенерировала тизер к несуществующему фильму про Ленина с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Только взгляните, как Лео вжился в портрет Ильича!