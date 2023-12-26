Как выглядел бы почти русский Леонардо Ди Каприо в роли Ленина

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Вы только взгляните, какое попадание!
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Вы только взгляните, какое попадание! 
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А это уже фантазии других пользователей на тему постеров к фильму о Ленине, если бы его снял Стивен Спилберг с участием Скарлетт Йохансон и Сальмы Хайек.
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А это уже фантазии других пользователей на тему постеров к фильму о Ленине, если бы его снял Стивен Спилберг с участием Скарлетт Йохансон и Сальмы Хайек. 
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Здесь искусственный интеллект нарисовал еще несколько постеров. Так, в роли Сталина компьютер представил Франсуа Арно, в роли Льва Троцкого — Дэниела Рэдклиффа, а Якова Свердлова сыграл бы Роберт Дауни младший.
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Здесь искусственный интеллект нарисовал еще несколько постеров. Так, в роли Сталина компьютер представил Франсуа Арно, в роли Льва Троцкого — Дэниела Рэдклиффа, а Якова Свердлова сыграл бы Роберт Дауни младший. 
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Сейчас любая наша фантазия может превратиться в реальность на экранах наших компьютеров и телефонов. А что если бы голливудская звезда Леонардо Ди Каприо вдруг сыграл не Великого Гетсби а лидера российской Октябрьской революции?

Так, шестая версия бота Midjourney сгенерировала тизер к несуществующему фильму про Ленина с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Только взгляните, как Лео вжился в портрет Ильича!

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Кстати, неудивительно, что у Ди Каприо такое знакомое нашим соотечественникам лицо, ведь его бабушка — простая русская женщина. "Рамблер" покажет, как выглядел бы почти русский Леонардо Ди Каприо в фильме про Ильича!

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