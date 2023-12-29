Актер из "Слова пацана" появится в фильме "Иван Васильевич меняет все!"
Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея в сериале "Слово пацана", появится в картине "Иван Васильевич меняет все!". Об этом сообщает "Кинопоиск".
Новогоднюю комедию, в основу которой лег фильм Леонида Гайдая, покажут на телеканале ТНТ 31 декабря. В данный момент идут пересъемки киноленты, о чем сообщила директор телеканала Тина Канделаки.
Никита Кологривый исполнит в картине роль Людовика XVI.
Ранее "Рамблер" рассказывал, где снимали сериал "Слово пацана".
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