Где снимали сериал «Слово пацана: кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» по книге Роберта Гараева наделал много шума, но равнодушных к нему нет. Зрители самостоятельно изучают историю казанских молодежных группировок и мечтают оказаться на месте съемок культового проекта. Однако не все знают, в каких местах происходил процесс создания картины, запавшей в сердце многим россиянам.

О том, где снимали «Слово пацана», читайте в нашем материале.

О чем сериал «Слово пацана: кровь на асфальте»

Картина с Иваном Янковским в главной роли рассказывает о жизни молодежных группировок Казани 1980-х годов. В то время, пока взрослое поколение трудится на нескольких работах, чтобы прокормить семью, юнцы кооперируются в банды. Они промышляют воровством и нападениями на обычных граждан.

Центральным конфликтом сюжета в шоу с Иваном Янковским стало то, как разные молодежные группировки конкурируют друг с другом. Происходит это, например, на футбольном поле, которое местная молодежь, входящая в состав уличных группировок, использует для сходок.

Почему «Слово пацана: кровь на асфальте» не сняли в Казани

Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023 года.

Сериал с Иваном Яновским и Сергеем Буруновым рассказывает о перестроечных 1980-х. Действие проекта разворачивается в Казани. Там, согласно книге Роберта Гараева, легшей в основу картины, с 1970-х по 1990-е, действовали молодежные группировки. Входившие в их состав ребята решали все вопросы и конфликты силой или с помощью оружия.

В сериале татарскую столицу сыграл город Ярославль. Его виды стали декорациями для истории о казанских молодежных группировках. Изначально авторы планировали снимать в Казани и Набережных Челнах, даже провели первые прослушивания среди местных и стали подыскивать места для съемок. Однако против проекта с Иваном Янковским в главном городе Татарстана выступили власти республики.

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал недопустимым романтизацию бандитизма там, где совсем недавно боролись с явлением подростковой преступности. Политик объяснил, что республика все это уже проходила. Кроме того, никому не захочется вновь все это пережить.

Места съемок сериала «Слово пацана: кровь на асфальте»

Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023 год.

Самые знаковые сцены сериала с Иваном Янковским в главной роли снимали в ярославском Брагино. Это один из самых густонаселенных районов города. В его декорациях создали дворовые сцены и те, что происходили на футбольном поле для сходок. Это место в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте» играет важную роль, ведь там стенка на стенку сражаются представители соперничающих молодежных группировок.

Сцены, которые, согласно сюжету, происходят за пределами Казани, также снимали в разных местах Ярославля. Например, эпизод про поездку в Москву снят на Советской площади в Ярославле. Кинозал и дискотека из картины расположились в доме культуры в районе Резинотехника и в музыкальном училище имени Собинова. Эти места также можно узнать при просмотре проекта.

Мишку Ералаша «хоронили» в центральной части Ярославля. Вероятнее всего, в районе под названием Пятерка. А вот побег из больницы происходил в декорациях Волжской набережной, известного места среди местных жителей.

По признанию авторов сериала с Иваном Янковским в главной роли, Ярославль идеально соответствует духу конца 1980-х. А в районе Брагино, где прошло большинство съемок проекта, время будто застыло. Он буквально состоит из зданий советской поры, которая была так необходима создателям картины о молодежных группировках, устраивающих погромы в разных местах Казани конца 1980-х.

Подбирать места для съемок в Ярославле авторам проекта помогали жители. Они принимали активное участие в отборе лучших локаций для картины, ставшей в итоге одним из главных событий киносезона.

Что теперь будет на местах съемок сериала «Слово пацана: кровь на асфальте»

Места съемок сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» с Иваном Янковским сыграли решающую роль в том, как хорошо этот проект принял зритель. Сохранившаяся в городе советская архитектура создала в кадре уникальную атмосферу, добавившая картине аутентичности.