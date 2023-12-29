От архиепископа до робота: лучшие роли Джуда Лоу
Сегодня известному британскому актеру и секс-символу нулевых Джуду Лоу исполняется 51 год.
За это время он успел сняться во множестве кинокартин самых разных жанров, завоевав признание зрителей с разных уголков мира и влюбив в себя несметное количество девушек. Джуд Лоу был неоднократно номинирован на самые престижные кинопремии – "Оскар" и "Золотой глобус".
В честь дня рождения актера "Рамблер" вспомнит лучшие проекты с его участием.
"Молодой Папа"
- Год: 2016
- Страна: Италия, Франция, Испания, Великобритания, США
- Жанр: драма
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.2
Семь лет назад Джуд Лоу принял участие в испано-французском многосерийном драматическом фильме, который можно считать самым успешным за всю его фильмографию. В проекте он исполнил роль новоизбранного Папы, по мере развития событий раскрывающего себя как строго, независимого и своенравного руководителя, чего его окружение не ожидало.
"Шерлок Холмс"
- Год: 2009
- Страна: США, Германия, Великобритания, Австралия
- Жанр: боевик, приключения, триллер, драма, комедия, криминал, детектив
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1
А в детективном боевике Гая Ричи актер исполнил роль интеллигентного, осторожного джентльмена Ватсона, расследующего запутанные дела на пару со многим хорошо известным Шерлоком Холмсом. Благодаря своей талантливой игре Джуд Лоу был номинирован на премию "Сатурн" как лучший актер второго плана.
"Гаттака"
- Год: 1997
- Страна: США
- Жанр: фантастика, драма, мелодрама, детектив
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.0
Антиутопический триллер, в котором Лоу исполнил главную роль. Его коллегами стали Итан Хоук и Ума Турман. Фильм посвящен генетическим исследованиям и открытиям, а также их влиянию на свободу выбора человека.
"Отель Гранд Будапешт"
- Год: 2014
- Страна: США, Германия
- Жанр: комедия, приключения, детектив, криминал
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9
Фильм Уэса Андерсона по мотивам рассказов Стефана Цвейга, который был номинирован на "Оскар" в девяти категориях и в четырех из них обошел своих конкурентов. Молодой автор, которого сыграл Джуд Лоу, знакомится с загадочным владельцем отеля. Мужчина делится с ним историей своей жизни и рассказывает, как начинал карьеру с должности коридорного.
"Искусственный разум"
- Год: 2001
- Страна: США, Великобритания
- Жанр: фантастика, драма
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9
Научно-фантастическая драма Стивена Спилберга о глобальном потеплении, роботах и искусственном интеллекте. Джуд Лоу как раз-таки перевоплотился в робота по кличке Жиголо Джо, который был обвинен в совершении убийства и бежал от преследования.