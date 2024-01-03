Дочь Абдулова сообщила, что хочет стать режиссером

Дочь Александра Абдулова сообщила, что хочет стать режиссером
Дочь артиста мечтает связать жизнь с большим кино. Однако не в качестве актрисы.
«Считаю, что в эту профессию стоит идти, когда тебе есть, что рассказать. А у меня историй очень много», — заверила девушка в беседе с изданием «Антенна-Телесемь». Она добавила, что её совсем не прельщает актёрство.
16-летняя Евгения в этом году заканчивает школу, она уже начала сниматься в кино и ответственно подходит к этой работе.
Александр Абдулов — народный артист РСФСР, известен по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Чародеи», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», более 30 лет прослужил в театре «Ленком».
Абдулов скончался от рака лёгких в 2008 году, когда его единственной родной дочери было меньше года.
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