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Комик Джек Блэк исполнит роль Стива в экранизации Minecraft

Источники издания Deadline сообщили, что актёр и комик Джек Блэк исполнит роль Стива в экранизации Minecraft. Напомним, в каст фильма также в также войдут Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен.

Джек Блэк сыграет Стива в экранизации Minecraft
© Championat.com

Место режиссёра занял Джаред Хесс («Зачинщики»), а сценаристами и продюсерами игровой адаптации выступят Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft. Съёмки ленты стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.

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Картина может быть как анимационной лентой в духе «Марио», так и картиной с участием живых актёров. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Анна Пересильд обратилась к психологу после съемок в сериале «Слово пацана».

Актеры
Зачинщики
Даниэль Брукс
Джаред Хесс
Джейсон Момоа
Джек Блэк
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