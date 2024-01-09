Не только Амбридж и королева Елизавета: лучшие роли Имелды Стонтон

Сегодня звезде "Гарри Поттера" и "Короны" Имелде Стонтон исполняется 68 лет. В профессиональной копилке культовой английской актрисы более сорока проектов, статуэтки престижных кинопремий, таких как Британская академия и Венецианский кинофестиваль, номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

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Карьерного успеха Имелда добилась не только благодаря участию в вышеуказанных кинолентах. "Рамблер" расскажет о фильмах, сериалах и не только с участием актрисы, которые заслуживают вашего внимания.

Видео дня

"Кто боится Вирджинии Вулф?"

Кадр из пьесы "Кто боится Вирджинии Вулф?" Год: 2017

Страна: Великобритания

Жанр: драма

Продолжительность: 190 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1

Пьеса. Имелда исполнила роль дочери президента колледжа, которая вместе со своим супругом, профессором, устраивает веселый вечер для молодого преподавателя с супругой. Последние думают, что повеселятся в гостях и приятно проведут время в уютной компании, но не тут-то было…

"Другой"

Кадр из фильма "Другой" Год: 2010

Страна: Великобритания

Жанр: короткометражка, драма, криминал

Продолжительность: 13 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1

Короткометражный фильм, участие в котором приняли три актера, включая саму Стонтон. Она сыграла медсестру, покой которой нарушает подозрительный молодой человек, рьяно желающий навестить одного пациента.

"Писатели свободы"

Кадр из фильма "Писатели свободы" Год: 2006

Страна: Германия, США

Жанр: драма, криминал, биография

Продолжительность: 123 минуты

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Кинолента о непростых буднях преподавательницы английского языка в одной из школ неблагополучного района. Главную роль исполнила Хилари Суэнк, а Имелда Стонтон перевоплотилась в ее коллегу.

"Крэнфорд"

Кадр из сериала "Крэнфорд" Год: 2007

Страна: Великобритания, США

Жанр: драма

Продолжительность: 2 сезона, 7 эпизодов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9

Крэнфорд – уединенный провинциальный городок на юге Англии. Слухи, которые порождает одно необдуманное слово или еле заметная улыбка, разлетаются здесь с молниеносной скоростью. Неудивительно, что приезд молодого доктора Харрисона в Крэнфорд приковывает внимание местных жителей, в особенности представительниц прекрасного пола.

"Говорящие головы Алана Беннетта"

Кадр из сериала "Говорящие головы Алана Беннетта" Год: 2020

Страна: Великобритания

Жанр: драма, комедия

Продолжительность: 1 сезон, 12 эпизодов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Каждая серия – отдельная история, не связанная с прошлыми и последующими. Всего их двенадцать: они вызывают неприязнь, улыбку, удивление и не только – в общем, весь спектр эмоций.

"Вера Дрейк"

Кадр из фильма "Вера Дрейк" Год: 2004

Страна: Великобритания, Франция

Жанр: драма, криминал

Продолжительность: 125 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3