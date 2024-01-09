Не только Амбридж и королева Елизавета: лучшие роли Имелды Стонтон
Сегодня звезде "Гарри Поттера" и "Короны" Имелде Стонтон исполняется 68 лет. В профессиональной копилке культовой английской актрисы более сорока проектов, статуэтки престижных кинопремий, таких как Британская академия и Венецианский кинофестиваль, номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".
Карьерного успеха Имелда добилась не только благодаря участию в вышеуказанных кинолентах. "Рамблер" расскажет о фильмах, сериалах и не только с участием актрисы, которые заслуживают вашего внимания.
"Кто боится Вирджинии Вулф?"
- Год: 2017
- Страна: Великобритания
- Жанр: драма
- Продолжительность: 190 минут
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1
Пьеса. Имелда исполнила роль дочери президента колледжа, которая вместе со своим супругом, профессором, устраивает веселый вечер для молодого преподавателя с супругой. Последние думают, что повеселятся в гостях и приятно проведут время в уютной компании, но не тут-то было…
"Другой"
- Год: 2010
- Страна: Великобритания
- Жанр: короткометражка, драма, криминал
- Продолжительность: 13 минут
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1
Короткометражный фильм, участие в котором приняли три актера, включая саму Стонтон. Она сыграла медсестру, покой которой нарушает подозрительный молодой человек, рьяно желающий навестить одного пациента.
"Писатели свободы"
- Год: 2006
- Страна: Германия, США
- Жанр: драма, криминал, биография
- Продолжительность: 123 минуты
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.0
Кинолента о непростых буднях преподавательницы английского языка в одной из школ неблагополучного района. Главную роль исполнила Хилари Суэнк, а Имелда Стонтон перевоплотилась в ее коллегу.
"Крэнфорд"
- Год: 2007
- Страна: Великобритания, США
- Жанр: драма
- Продолжительность: 2 сезона, 7 эпизодов
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9
Крэнфорд – уединенный провинциальный городок на юге Англии. Слухи, которые порождает одно необдуманное слово или еле заметная улыбка, разлетаются здесь с молниеносной скоростью. Неудивительно, что приезд молодого доктора Харрисона в Крэнфорд приковывает внимание местных жителей, в особенности представительниц прекрасного пола.
"Говорящие головы Алана Беннетта"
- Год: 2020
- Страна: Великобритания
- Жанр: драма, комедия
- Продолжительность: 1 сезон, 12 эпизодов
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.7
Каждая серия – отдельная история, не связанная с прошлыми и последующими. Всего их двенадцать: они вызывают неприязнь, улыбку, удивление и не только – в общем, весь спектр эмоций.
"Вера Дрейк"
- Год: 2004
- Страна: Великобритания, Франция
- Жанр: драма, криминал
- Продолжительность: 125 минут
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.3
Фильм, за игру в котором актриса была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус". История посвящена женщине, которая зарабатывает на жизнь уборкой квартир, а в свободное время ухаживает за больной матерью. Еще у Веры есть необычное и к тому же незаконное "хобби": она помогает девушкам избавляться от нежелательной беременности.