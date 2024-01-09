Скорсезе дописал сценарий нового фильма об Иисусе

Американский режиссер Мартин Скорсезе окончил работу над сценарием к новому фильму «Жизнь Иисуса». Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Действие новой картины культового постановщика развернется в наши дни. История расскажет об исследовании основных учений Иисуса. Хронометраж проекта составит около 80 минут.