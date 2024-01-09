Скорсезе дописал сценарий нового фильма об Иисусе
Американский режиссер Мартин Скорсезе окончил работу над сценарием к новому фильму «Жизнь Иисуса». Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
Действие новой картины культового постановщика развернется в наши дни. История расскажет об исследовании основных учений Иисуса. Хронометраж проекта составит около 80 минут.
Ранее Мартин Скорсезе уже работал с текстами писателя, сняв фильм «Молчание» с Адамом Драйвером и Эндрю Гарфилдом.
Ранее «Рамблер» писал о том, когда состоится онлайн-релиз фильма «Капитан Марвел 2».
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