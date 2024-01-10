Существует легенда о «проклятии Супермена» – якобы всех актеров, которые сыграли этого героя, настигали несчастья.

Конечно, никаких доказательств проклятия нет, но некоторым актерам, сыгравшим знаменитого героя, и вправду не повезло. Например, Кирк Элин, первый экранный Супермен, после выхода фильма больше не снимался в значимых ролях, а его карьера пошла на спад.

Многие верили, что несчастья актеров, сыгравших этого героя, связаны с тем, что права на персонажа были проданы его создателями Джерри Сигелом и Джо Шустером в 1938 году за слишком маленькие деньги.