Что случилось с Маколеем Калкиным из «Один дома»

Маколей Калкин — знаменитый американский актер, который стал звездой благодаря своей роли в фильме «Один дома». Однако его карьера в кино пошла не так гладко, как многие этого ожидали.

© Кадр из фильма «Один дома», 1990.

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Сразу после успеха «Одного дома», Калкин получил ряд предложений на съемки в других фильмах, и он стал одним из самых высокооплачиваемых детей-актеров. Маколей не мог спокойно погулять, просто пройтись по улице... Его тут же окружала толпа зевак, люди тыкали в него пальцев и пытались как-то наладить общение. Все это травмировало юного актера. Когда он достиг совершеннолетия, карьера начала замедляться.

Калкин стал выбирать роли более осмотрительно, и его фильмы перестали иметь такой кассовый успех. Он также начал заниматься музыкой и создал свою собственную группу под названием The Pizza Underground. Однако, даже эта занятость не принесла ему большого успеха.

Кроме того, у Калкина были проблемы с личной жизнью. Его родители развелись, когда он был еще ребенком, и это повлияло на его отношения с другими людьми. Он также стал иметь проблемы с наркотиками и алкоголем, что еще больше затрудняло его карьеру. В 2012-м американские таблоиды сообщили, что звезда комедии «Один дома» превратил квартиру в наркопритон, и если продолжит в том же духе, то едва ли проживет дольше полугода.

Тем не менее, в последние годы Калкин начал снова появляться на экране. Прогресс наметился, когда Калкин начал активно сниматься в рекламе, эксплуатируя образ повзрослевшего Кевина Маккаллистера, запустил свое шоу Bunny Ears и завел аккаунт в социальных сетях. Удачным экспериментом оказалось участие в фильме «Земля перемен», а съемки в 10-м сезоне «Американской истории ужасов» заставили зрителей поверить, что Маколей реанимировал карьеру.

Несмотря на то, что карьера Маколея Калкина имела свои трудности, он остается одним из самых любимых актеров в мире. Его роль в «Один дома» стала культовой, и многие люди до сих пор смотрят этот фильм каждый год во время праздников. В конечном итоге, Калкин продолжает работать и создавать новые проекты, и мы можем только ждать, что принесет нам будущее.