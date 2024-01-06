Мэрилин Монро – легенда Голливуда, и ее имя стало синонимом красоты, сексуальности и женственности. Но мало кто знает, что Мэрилин отказалась от одной из самых знаменитых ролей своей карьеры – роли Холли Голайтли в фильме "Завтрак у Тиффани".

Автор книги Трумен Капоте, когда продал права на экранизацию псовей новеллы, настоятельно просил взять на главную роль Мэрилин Монро, так как именно ее в образе своей героини представлял писатель. Актриса даже несколько раз была приглашена на прослушивание, но в итоге решилась не браться за эту работу.

Почему же Мэрилин отказалась от этой роли? Все началось с того, что она была очень неуверенна в своих способностях и боялась, что не сможет справиться с такой сложной ролью. Так же на нее повлиял ее педагог по актерскому мастерству, который сказал, что эта роль негативно скажется на имидже актрисы.

Но несмотря на это, фильм стал одним из самых знаменитых в истории кинематографа, а роль Холли Голайтли была исполнена другой знаменитой актрисой – Одри Хепберн.

Об этом рассказала блогер @Bladubua в своем видео.