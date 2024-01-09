Как гулял Голливуд: главные скандалы и интриги «Золотого глобуса»

В Беверли-Хиллс, США, прошла церемония вручения наград «Золотой глобус» — вторая по престижности премия мирового кинематографа после «Оскара». Конечно, весь мир обсуждал номинантов и лауреатов, но не только.

На самом деле на церемонии случилось много интересных ситуаций, которые попали в объективы и наделали много шума. «Рамблер» расскажет, что курьезного случилось на «Золотом глобусе».

Пиар-роман или настоящая страсть

Многие месяцы весь мир обсуждает отношения реалити-звезды Кайли Дженнер и утонченного актера Тимоти Шаламе. Когда в медиапространстве впервые поползли слухи о том, что Тимоти и Кайли начали крутить роман, мало кто в это верил. Казалось бы, эти двое совершенно несовместимы! Но вот уже несколько раз папарацци снимали их в обнимку, заставали их за поцелуями и просто мило воркующими.

Вот и на прошедшей кинематографической церемонии появление Тимоти и Кайли было чуть ли не самым обсуждаемым. Так, парочка смотрела друг на друга горящими глазами за одним из столиков и явно вела романтичную беседу.

Соцсети/кадр из видео

Кайли в каждом движении показывала, как флиртует и тает под горящим взглядом Тимоти. И теперь весь мир снова спорит: настоящая ли эта любовь или просто пиар-роман, активно подогреваемый такими «сценками».

Килиан Мерфи и красный нос

Звезда картины «Оппенгеймер» Килиан Мерфи не смог обойтись без курьезных ситуаций на церемонии. Когда стало понятно, что он побеждает в своей номинации, супруга Килиана так обрадовалась, что расцеловала его лицо, не обращая внимания на свою красную помаду. Конечно, она попыталась стереть следы такого акта любви, но актер спешил на сцену за статуэткой.

Соцсети

В итоге на сцене перед сотнями камер Килиан получал награду и произносил свою речь с красным от помады носом. Конечно, актеру оставалось только пошутить:

"Мой первый вопрос, у меня помада размазана по всему носу? О, тогда я просто все так и оставлю...".

Сейчас такое расскажу!

Все знают, что певицы Селена Гомес и Тейлор Свифт - не только одни из самых популярных персон в мире, но и закадычные подружки. На церемонии они четко показали, что дружат по-настоящему и незамедлительно делятся с друг другом самыми яркими сплетнями.

Так, камеры засняли как Селена подошла к Тейлор и что-то рассказала. Селена ситуацией была явно недовольна, а Тейлор от рассказа раскрыла рот от удивления.

CBS

Позже в Сети рассекретили видео, расслышав детали разговора. Оказывается, Гомес говорит следующее:

«Я попросила сфотографироваться с ним (Тимоти Шаламе - прим.ред.), и она (Кайли Дженнер - прим.ред.) сказала нет».

На что Тейлор удивленно вопрошает: «С Тимоти?».

В итоге получилась настоящая сценка из жизни любых подруг. Ну а кто не сплетничал с любимыми подружками о неугодных знакомых!.

Шутки про принца

Герцога и герцогиню Сассекских по прежнему вспоминают не в лучшем ключе на больших сценах. Достается всей королевской сембе.

Так, на прошедшей вчера церемонии вчера ведущий Джо Кой выдал самую распространенную в высоких кругах шутку:

«Принц Гарри и Меган Маркл получают миллионы долларов за то, что не делают абсолютно ничего».