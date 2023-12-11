На «Золотом глобусе» появилась новая номинация за достижения и кассовые сборы

Премия «Золотой глобус» объявила о двух новых номинациях, в том числе о наградах за кинематографические и кассовые достижения в кино. Победители будут объявлены в прямом эфире на 81-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в воскресенье, 7 января 2024 года.

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На «Золотом глобусе» за кинематографические и кассовые достижения вошли номинанты из числа самых кассовых и/или самых просматриваемых фильмов года, получивших широкую поддержку мировой аудитории и достигших кинематографического совершенства.

Кинофильмы имеют право на получение награды, если их кассовые сборы составляют 150 миллионов долларов США или более, из которых 100 миллионов долларов должны быть получены в прокате внутри США. В качестве альтернативы фильм может получить соразмерную аудиторию в цифровом потоковом режиме, признанную надежными отраслевыми источниками.

Фильмы, выпущенные после 22 ноября и до конца года, могут соответствовать критериям на основе прогнозируемых кассовых сборов и/или просмотров в цифровом потоковом режиме из надежных отраслевых источников. Претенденты на кинематографические и кассовые достижения также могут рассматриваться на звание лучшего фильма в своих соответствующих категориях, если они соответствуют квалификационным требованиям для каждой из этих наград.

«Новая награда за кинематографические и кассовые достижения — это больше, чем просто награда за самые кассовые и просматриваемые фильмы года. Эти фильмы обычно не были отмечены отраслевыми наградами, но они должны быть», — отметил Тим Грей, исполнительный вице-президент «Золотого глобуса».

Уже известно, что в номинации посоревнуются:

— «Барби»

— «Стражи Галактики 3»

— «Джон Уик 4»

— «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

— «Оппенгеймер»

— «Человек-паук: Через вселенные»

— «Братья Супермарио в кино»

— «Тейлор Свифт: The Eras Tour»