Актер Проворов носил линзы из-за Жизневского на съемках «Бременских музыкантов»

Актер и участник шоу "Голос. Дети" Мирон Проворов признался в беседе с 76.ru, что ему пришлось носить линзы на съемках фильма "Бременские музыканты".

© Кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024.

Десятилетний Проворов объяснил, что ему нужно было изменить цвет глаз для съемок, так как он играл Трубадура в детстве. Его взрослую версию исполнил актер Тихон Жизневский. У мальчика карие глаза, когда у звезды "Майора Грома" - серые. Для общей схожести Жизневскому нарисовали родинку на щеке. Проворов также вспомнил, как проходили его пробы на фильм. Он признался, что давно мечтал сняться в "Бременских музыкантах".

«Мне обмотали скотчем голову, чтобы сшить парик, так как мои волосы были недостаточной длины, но они тоже не подвели и быстренько отросли. И на съемках мне завивали мои», — поделился артист.

В январе стало известно, что фильм "Бременские музыканты" собрал 1 млрд рублей в российском прокате на четвертый день после премьеры. Таким образом, картина стала второй в 2024 году, которая преодолела миллиардную отметку (с учетом предпродаж на ближайшие дни) после "Холопа-2".