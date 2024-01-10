Стали известны номинанты BAFTA в категории «Восходящая звезда»
Ежегодно в Лондоне вручают премию BAFTA в категории «Восходящая звезда». Ее лауреаты, как правило, отличаются тем, что, будучи молодыми актерами и актрисами, подают большие надежды.
18 января 2024 года огласят полный список из имен тех, кто поборется за престижную награду. На днях стали известны первые из них. Об этом пишет Variety.
- Фиби Дайневор из сериала «Бриджетоны»;
- Айо Эдебири из сериала «Медведь»;
- Миа Маккенна-Брюс из сериала «Ведьмак»;
- Джейкоб Элорди из сериала «Эйфория»;
- Софи Уайлд из фильма «Раз, два, демон, приди».
Церемония вручения BAFTA в категории «Восходящая звезда» состоится 18 февраля в лондонском Королевском фестивальном дворце.
Ранее «Рамблер» писал о том, кем заменили Эндрю Гарфилда в в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо.
Рамблер: главные новости