Стали известны номинанты BAFTA в категории «Восходящая звезда»

Ежегодно в Лондоне вручают премию BAFTA в категории «Восходящая звезда». Ее лауреаты, как правило, отличаются тем, что, будучи молодыми актерами и актрисами, подают большие надежды.

© Кадр из фильма «Два, три, демон, приди», 2023.

18 января 2024 года огласят полный список из имен тех, кто поборется за престижную награду. На днях стали известны первые из них. Об этом пишет Variety.

Фиби Дайневор из сериала «Бриджетоны»;

Айо Эдебири из сериала «Медведь»;

Миа Маккенна-Брюс из сериала «Ведьмак»;

Джейкоб Элорди из сериала «Эйфория»;

Софи Уайлд из фильма «Раз, два, демон, приди».

Церемония вручения BAFTA в категории «Восходящая звезда» состоится 18 февраля в лондонском Королевском фестивальном дворце.