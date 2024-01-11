5 взрослых советских актрис, которые убедительно сыграли школьниц

В голливудских фильмах и сериалах роли школьниц нередко достаются взрослым девушкам, и это давно никого не удивляет. Но догадывались ли вы о том, что в советских кинолентах школьниц также довольно часто играли актрисы, для которых последний звонок давно прозвенел?

© Кадр из сериала "Карнавал"

Подробнее об артистках, которым удалось помолодеть на экране – в материале "Рамблера".

Видео дня

Ирина Муравьева, "Карнавал"

Кадр из фильма "Карнавал"

Культовая комедия Татьяны Лиозновой вышла на экраны в 1981 году, когда Ирине Муравьевой было уже 32 года. Однако несмотря на это, знаменитая актриса отлично вжилась в роль школьницы Нины Соломатиной – едва ли у кого-то во время просмотра возникли мысли о том, что Муравьева слишком взрослая для этой роли. А между тем, играя школьницу в кино, в реальной жизни актриса уже воспитывала 6-летнего сына.

Галина Польских, "Дикая собака Динго"

Кадр из сериала "Дикая собака Динго"

22-летняя Польских во время съемок киноленты уже была замужем и воспитывала дочку. Однако в фильме артистка исполнила роль 15-летней школьницы Тани.

Евгения Симонова, "Школьный вальс"

Кадр из сериала "Школьный вальс"

В "Школьном вальсе" Павла Любимова Симонова перевоплотилась в десятиклассницу Дину, которая готова пойти на все, что угодно, чтобы влюбить в себя чужого парня. Во время просмотра фильма сложно догадаться о том, что на момент съемок Симоновой было не 16 лет, а 22 года.

Татьяна Канаева, "Это мы не проходили"

Кадр из фильма "Это мы не проходили"

Картина "Это мы не проходили" повествует об искренней дружбе восьмиклассников Мити и Милы. Кто бы мог подумать, что Канаевой, сыгравшей школьницу, было 27 лет во время съемок киноленты. К слову, роль Милы стала для нее дебютной.

Татьяна Аксюта, "Вам и не снилось"

Кадр из фильма "Вам и не снилось"