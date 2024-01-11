5 взрослых советских актрис, которые убедительно сыграли школьниц
В голливудских фильмах и сериалах роли школьниц нередко достаются взрослым девушкам, и это давно никого не удивляет. Но догадывались ли вы о том, что в советских кинолентах школьниц также довольно часто играли актрисы, для которых последний звонок давно прозвенел?
Подробнее об артистках, которым удалось помолодеть на экране – в материале "Рамблера".
Ирина Муравьева, "Карнавал"
Культовая комедия Татьяны Лиозновой вышла на экраны в 1981 году, когда Ирине Муравьевой было уже 32 года. Однако несмотря на это, знаменитая актриса отлично вжилась в роль школьницы Нины Соломатиной – едва ли у кого-то во время просмотра возникли мысли о том, что Муравьева слишком взрослая для этой роли. А между тем, играя школьницу в кино, в реальной жизни актриса уже воспитывала 6-летнего сына.
Галина Польских, "Дикая собака Динго"
22-летняя Польских во время съемок киноленты уже была замужем и воспитывала дочку. Однако в фильме артистка исполнила роль 15-летней школьницы Тани.
Евгения Симонова, "Школьный вальс"
В "Школьном вальсе" Павла Любимова Симонова перевоплотилась в десятиклассницу Дину, которая готова пойти на все, что угодно, чтобы влюбить в себя чужого парня. Во время просмотра фильма сложно догадаться о том, что на момент съемок Симоновой было не 16 лет, а 22 года.
Татьяна Канаева, "Это мы не проходили"
Картина "Это мы не проходили" повествует об искренней дружбе восьмиклассников Мити и Милы. Кто бы мог подумать, что Канаевой, сыгравшей школьницу, было 27 лет во время съемок киноленты. К слову, роль Милы стала для нее дебютной.
Татьяна Аксюта, "Вам и не снилось"
Мелодрама Ильи Фрэза 1980 года по праву считается одной из самых трогательных и проникновенных историй о первой любви. 23-летняя Аксюта исполнила в фильме роль хрупкой школьницы Кати, которая влюбляется в своего одноклассника Рому. Чувства подростков взаимны, но родители мальчика не рады этому союзу и делают все, чтобы разлучить влюбленных.