«Мне стоит исчезнуть»: Марго Робби решила прервать актерскую карьеру

33-летняя звезда фильма «Барби» Марго Робби призналась, что хочет поставить на паузу актерскую карьеру. Австралийская артистка и продюсер считает, что ее стало на экране слишком много.

«Я думаю, что всем уже надоело меня видеть. Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на некоторое время», — цитирует знаменитость издание Deadline .

Марго Робби призналась, что хочет выпустить несколько фильмов в качестве продюсера. Также в ее планах — освоить карьеру режиссера.

Отметим, что в этом году продюсерской компании Марго Робби и ее мужа Тома Акерли LuckyChap исполняется десять лет. За это время они сняли ряд успешных фильмов, в числе которых «Барби», «Солтберн» и другие. Звезда отметила, что захотела заниматься производством фильмов во время съемок.