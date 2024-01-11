«Из пацана — в аутиста»: Зима из «Слова пацана» о новой роли

«Люди узнают на улице и подходят, другое внимание совершенно и от индустрии, и от СМИ. Но это вещи для меня очевидные, я за ними наблюдаю со стороны. Главное, что это внутренне меня не меняет и не должно менять, в том смысле, что я остаюсь с собой, со своей внутренней гармонией. Потому что часто такие вещи могут отвлекать, разрушать, уводить в сторону от сути, и понятно, что они проходящие, временные, связаны с конкретным запросом. Единственное, что остается, это ты и твое дальнейшее существование в профессии», — поделился исполнитель роли Зимы.