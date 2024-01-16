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«Эмми-2024» побила рекорд по количеству одержавших победу не европеоидных актеров

В пяти из двенадцати номинаций премии "Эмми-2024", прошедшей 15 января, победу одержали актеры не европеоидной расы. На это обратило внимание издание The Hollywood Reporter.

Речь идет об актерах Квинте Брансон, Стивене Юне, Али Вонге, Айо Эдебири и Ниси Нэш-Беттс. Они были отмечены за талантливую игру в проектах «Начальная школа Эбботт», «Говядина», «Медведь» и «Монстр: История Джеффри Дамера» соответственно.

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До 15 января рекордсменом считалась церемония награждения 1991 года, когда заветные статуэтки получили Линн Уитфилд, Мэдж Синклер, Руби Ди и Джеймс Эрл Джонс.

Ранее «Рамблер» рассказывал о лауреатах премии этого года.

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