В пяти из двенадцати номинаций премии "Эмми-2024", прошедшей 15 января, победу одержали актеры не европеоидной расы. На это обратило внимание издание The Hollywood Reporter.

Речь идет об актерах Квинте Брансон, Стивене Юне, Али Вонге, Айо Эдебири и Ниси Нэш-Беттс. Они были отмечены за талантливую игру в проектах «Начальная школа Эбботт», «Говядина», «Медведь» и «Монстр: История Джеффри Дамера» соответственно.

До 15 января рекордсменом считалась церемония награждения 1991 года, когда заветные статуэтки получили Линн Уитфилд, Мэдж Синклер, Руби Ди и Джеймс Эрл Джонс.