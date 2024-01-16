Названы лауреаты премии «Эмми-2024»

В Лос-Анджелесе были объявлены лауреаты премии «Эмми» телеакадемии США. Одним из самых ярких соискателей награды признали сериал «Наследники». Подробности – в материале «Рамблера».

75-я ежегодная церемония вручения премии «Эмми» состоялась после четырехмесячной задержки из-за забастовок Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов. Но все прошло по плану, отмечает Newsweek.com.

«Наследники»

Особо жюри отметило сериал «Наследники», который уже называют одним из самых главных телепроектов десятилетия. В основе сюжета история о семье медиамагнатов, которые борются за контроль над корпорацией на фоне ухудшения здоровья главы рода Логана Роя.

Сериал «Наследники» от канала HBO получил телевизионную премию «Эмми» как лучший драматический сериал.

При этом впервые стразу три актера из одного сериала были представлены в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Ими стали отец и двое сыновей из «Наследников», которых блестяще сыграли Брайан Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг. Золотую статуэтку в итоге получил Киран Калкин, пишет РИА Новости.

Победу в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» завоевала коллега Калкина по «Наследникам», исполнительница роли старшей сестры Шив Рой австралийская актриса Сара Снук.

Лучший комедийный сериал и актеры второго плана

«Медведь» стал лучшим комедийным шоу года, по версии «Эмми», а также получил награды за режиссерскую работу и за сценарий комедийного сериала. Их заработал Кристофер Сторер, пишет «Российская газета».

Айо Эдебири из сериала «Медведь» получила награду как лучшая актриса второго плана в комедийном сериале. Джереми Аллен Уайт забрал статуэтку как лучший актер комедийного сериала, а Эбон Мосс-Бакрак как лучший актер второго плана в комедийном сериале.

Лучшей актрисой в комедийном сериале была признана Кинта Брансон за «Начальную школу Эбботт», а ее коллега по этому сериалу Айо Эдебири получила звание лучшей актрисы второго плана.

При этом Квинта Брансон стала второй чернокожей женщиной, получившей награду «Лучшая актриса в комедийном сериале». Первой была Изабель Сэнфорд, награжденная за «Джефферсонов».