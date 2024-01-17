Сколько зарабатывают популярные актеры за один эпизод сериала

Вопреки распространенному мнению, актерская работа требует большой выдержки, дисциплины и крепкого здоровья. Нередко артисты проводят по 18 и больше часов на съемочной площадке, жертвуя сном и личной жизнью.

© Кадр из сериала "Убивая Еву"

Впрочем, именитые актеры за свой труд получают соответствующее вознаграждение. И пока одних людей возмущают гонорары звезд, другие убеждены в том, что их заработная плата совершенно оправдана.

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Подробнее о том, сколько зарабатывают популярные актеры, читайте в материале "Рамблера".

Сандра О, "Убивая Еву"

"Убивая Еву" – британский триллер о разведчице Еве, которой необходимо следить за психопаткой-киллером Вилланель. По ходу развития сюжета отношения между героинями становятся весьма запутанными.

Сандра О исполнила в сериале одну из главных ролей – роль Евы. Однако ее гонорар, по сравнению с заработком коллег, нельзя назвать баснословным. За один эпизод сериала актриса получала $100 тысяч (около 8,9 миллионов рублей).

Боб Оденкирк, "Лучше звоните Солу"

Именно роль изворотливого адвоката Сола Гудмена в сериале "Во все тяжкие" принесла Бобу Оденкирку всенародную популярность. Неудивительно, что актер согласился сняться в спин-оффе проекта "Лучше звоните Солу", где исполнил уже главную роль. Во время съемок первых сезонов Оденкирк зарабатывал $150 тысяч долларов за серию, но впоследствии его гонорар вырос до $200 тысяч (около 17,5 млн рублей).

Вайнона Райдер и Дэвид Харбор, "Очень странные дела"

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Любопытно, что гонорар взрослых актеров нашумевшего сериала не намного превосходит гонорары актеров-детей. Так, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор за один эпизод "Очень странных дел" зарабатывают по $350 тысяч (примерно 30,8 млн рублей). Столько же получает исполнительница роли Eleven Милли Бобби Браун.

София Вергара, "Американская семейка"

В 2009 году, когда комедийный сериал ABC только стартовал, София Вергара была не так популярна, а потому ее гонорар за серию составлял $250 тысяч. Однако постепенно "Американская семейка" получила бешеную популярность, и гонорар Вергары вырос на $100 тысяч.