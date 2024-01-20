Кайли Дженнер изводит Тимоти Шаламе ревностью

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер стали одной из самых обсуждаемых пар последних недель. Правда, уже сейчас известно, что в отношениях молодых людей все не так гладко, как может показаться на первый взгляд.

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Голливудскому актеру пришлось пойти на множество уступок ради возлюбленной. Дело в том, что Кайли очень ревнива. Тимоти без колебаний отдал своей девушке пароли от всех соцсетей и прервал общение со всем экс-избранницами. А романов у Шаламе в прошлом году было много. И с большинством бывших девушек он сохранил неплохие отношения.

Дженнер же раздражают любые женщины в окружении возлюбленного. В чем-то ее ревность доходит до абсурда: Тимоти установил приложение, позволяющее Кайли следить за его местоположением в режиме реального времени.

«Очевидно, что он находится полностью во власти ее чар и бросается на ее защиту, когда друзья говорят, что так строить отношения не совсем правильно», — заявил источник из окружения пары в интервью Heat World.

Впрочем, причины для такого поведения у Кайли есть. Ей очень тяжело доверять мужчинам после болезненного разрыва с рэпером Трэвисом Скоттом. Он постоянно изменял девушке, из-за чего у нее появились проблемы с доверием.

«Кайли прошла через ад с мужчинами. Она потеряла доверие и стала глубоко неуверенной в себе», — подчеркнул инсайдер.

Нельзя сказать, что на уступки в этих отношениях идет только Шаламе. Известно, что он ценит в девушках естественную красоту. Внимательные поклонники заметили, что Дженнер уменьшила губы. Вероятно, она пошла на этот шаг, чтобы больше соответствовать идеалам бойфренда.