«Мой краш!»: Пересильд призналась, кто из «Слова пацана» нравится ей больше всего
Актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказала, кто из ее коллег по съемочной площадке приглянулся девушке больше всех.
Криминальная драма Жоры Крыжовникова перевернула жизнь начинающей актрисы: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя не только обрела популярность, но и впервые поцеловалась. Правда, Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата, не стал ее любимчиком.
«Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш!» — призналась Анна.
По ее словам, молодой человек обладает «невероятным чувством юмора». Кроме того, она отметила, что у Зулькарнаева был тот же мастер в ГИТИС, что преподавал и ее маме, передает starhit.ru.
Сериал «Слово пацана» показывает проблему организованных преступных групп как болезни общества, которой не место в здоровой стране. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнитель одной из ключевых ролей Александр Самойленко — младший.
Сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова стал самой громкой кинематографической сенсацией ушедшего года. За первые три дня фильм собрал более миллиона просмотров в сети.
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