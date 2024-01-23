Оливер Стоун извинился перед Райаном Гослингом из-за «Барби»
Режиссер Оливер Стоун извинился перед актером Райаном Гослингом за критику его участия в фильме Греты Гервиг "Барби". Соответствующий пост он разместил в социальной сети X (бывший Twitter).
По словам Стоуна, он посмотрел фильм, в котором Гослинг сыграл куклу Кена, и нашел картину оригинальной, а поднятые в ней темы - стоящими внимания.
«Я увидел, что авторы нашли неожиданный подход. Приношу извинения за невежественные слова», — написал он.
Кроме того, он похвалил режиссера "Барби" Грету Гервиг за ее фильм "Леди Берд", который назвал одним из своих любимых среди вышедших в 2017 году.
Стоун критически высказывался о "Барби" в июне 2023 года в интервью изданию "City A.M." еще до выхода фильма. В беседе с журналистом он заявлял, что Гослинг "снимается в этой чепухе ради денег" и обвинял актера в "инфантилизации Голливуда".
"Барби" стала самым кассовым фильмом 2023 года, собрав в прокате более $1,4 миллиарда. 23 января фильм "Барби" стал одним из номинантов на премию "Оскар".
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