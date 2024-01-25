Почему Дженнифер Лоуренс ненавидит Россию и что о ней думают русские зрители

"И журналистов наших прогнала, потому что якобы власть ненавидит. И русскую играть не хотела. Она та еще русофобка, очевидно, что те журналистки не были политиками, а кино, как и искусство, вообще должно быть вне нее";



"Она не хочет иметь с Россией ничего общего, а мы не хотим смотреть с ней фильмы, потому что талантливых ролей у нее так и не случилось";



"Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, потому что они были русскими. Это национализм. Попробовала бы что-то про афроамериканцев сказать, вылетела бы из Голливуда";



" А я не могу смотреть с ней фильмы, три раза начинала "Пассажиры" смотреть и где-то на середине бросаю. Вроде и на лицо ничего, но прямо не нравится, еще и русофобка...", — комментируют пользователи российских соцсетей.