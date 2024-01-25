Почему Дженнифер Лоуренс ненавидит Россию и что о ней думают русские зрители

Почему актриса Дженнифер Лоуренс ненавидит Россию и что о ней думают русские зрители
Голливудская кинозвезда и обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс обладает ангельской внешностью, но, на самом деле, в реальной жизни она не так уж безобидна. Так, например, многим известно, что она питает крайне негативное отношение к России.
"Рамблер" разбирался, как это проявляется, и что об этом думают российские киноманы.
Оказывается, еще в 2017 году на пресс-конференции фильма «Мама!» в Лондоне актриса категорически отказалась давать интервью российским журналистам – их попросили покинуть помещение.
Дженнифер Лоуренс расплывчато обосновала свой отказ, заявив, что он носит «политический» характер. Звезда не стала вдаваться в подробности, поэтому пресса гадает, с чем именно было связано решение Лоуренс.
Журналистов из России заранее уведомили, что актриса не намерена отвечать на их вопросы, однако пришла на пресс-конференцию. Дело в том, что (по инсайдерской информации) киностудия Paramount Pictures, продвигающая картину на российском рынке, обещала поговорить с актрисой и попросить ее изменить решение, но, как выяснилось еще до пресс-конференции, не было возможности это сделать.
Удивительно, но такое отношение к России не помешало Лоуренс сыграть соблазнительную русскую шпионку в фильме "Красный воробей", хотя уговаривать ее пришлось долго.
Позже в одном из интервью актриса рассказала, что Россия вызывают у нее негативные ассоциации.
«Мне не хотелось бы иметь хоть что-то общее с этой страной», — заявила голливудская звезда..
Интересно, что некоторые объясняли поведение звезды своеобразным протестом против уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова.
Конечно, такая позиция голливудской звезды получила отклик в российских соцсетях:
"И журналистов наших прогнала, потому что якобы власть ненавидит. И русскую играть не хотела. Она та еще русофобка, очевидно, что те журналистки не были политиками, а кино, как и искусство, вообще должно быть вне нее";
"Она не хочет иметь с Россией ничего общего, а мы не хотим смотреть с ней фильмы, потому что талантливых ролей у нее так и не случилось";
"Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, потому что они были русскими. Это национализм. Попробовала бы что-то про афроамериканцев сказать, вылетела бы из Голливуда";
" А я не могу смотреть с ней фильмы, три раза начинала "Пассажиры" смотреть и где-то на середине бросаю. Вроде и на лицо ничего, но прямо не нравится, еще и русофобка...", — комментируют пользователи российских соцсетей.