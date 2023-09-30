4 самых скандальных фильма в истории

Существует великое множество фильмов на любой вкус. Режиссеры придумывают новые концепции, чтобы развлечь зрителя, но есть и те, кто в своих идеях заходит слишком далеко.

© Кадр из фильма "Необратимость"

"Рамблер" вспомнил самые скандальные картины, которые были неоднозначно воприняты обществом.

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"Необратимость"

Главный герой фильма всеми силами старается найти и убить человека, которого он никогда не видел. Этот незнакомый мужчина надругался над его подругой, и теперь Маркус жаждет отмщения.

Режиссер фильма Гаспар Ноэ мастерски создает у зрителя ощущение дискомфорта, он использует алые оттенки, переворачивает кадр и титры. В фильме показано все, о чем не принято говорить: насилие, жестокость и сексуальные отклонения. Ноэ смог вызвать неподдельный ужас и отвращение у зрителя, из-за чего картина была воспринята неоднозначно.

"Последнее искушение Христа"

Фильм повествует о Иисусе Христе, который отправился в поход, пытаясь найти свое истинное предназначение. За компанию с путником идет его друг Иуда. Главный герой фильма не догадывается, что ему придется пройти трудный путь Мессии и вытерпеть множество страданий.

Картина снята под руководством режиссера Мартина Скорсезе, который вдохновился романом греческого писателя Никоса Казанцакиса. Но никто не хотел участвовать в столь сомнительным проекте, согласилась только студия “Universal”, причем с условием, что следующий фильм режиссера будет снят уже на коммерческой основе.

Картина вызвала волну возмущения среди христиан, которые обвиняли режиссера во фривольном обращении с канонами. Иисус Христос, которого сыграл Уиллем Дефо, представлен как обычный человек, который мучается от личных неразрешимых вопросов. Особый негатив зрители испытали к сцене, где Магдалина уединяется с мужчинами и впоследствии с самим Иисусом. Многие кинотеатры отказывались выпускать картину на экранах, а некоторые страны и вовсе запретили фильм к показу.

Кадр из фильма "Последнее искушение Христа"

"Антихрист"

Главная героиня фильма с трудом справляется со смертью ребенка. Ее муж, желая помочь, увозит супругу за город, чтобы жена отдохнула и поскорее пришла в себя. Но ситуация выходит из-под контроля, в жизнь убитой горем семьи приходит жестокость и насилие.

На премьере фильма многие зрители теряли сознание из-за слишком реалистичных сцен, которые приводили их в ужас. В картине много жутких сцен, которые могут сказаться на психике человека. После премьеры режиссера Ларса фон Триера обвиняли в ненависти к женщинам.

"Заводной Апельсин"

Фильм повествует о жизни малолетнего преступника Алекса, который не представляет своей жизни без насилия и жестокости. Режиссер картины Стэнли Кубрик славится своими высказываниями на щепетильные темы, поэтому его проект о девиантном поведении молодежи снова не остался без внимания.

Фильм взволновал многих цензоров, и он получил отметку “С”. Это значит, что картина запрещена самим Национальным легионом приличия. Ограничение не позволяло смотреть скандальную премьеру всем католикам Америки.