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Льюис Пуллман может сыграть Часового в «Громовержцах» вместо Стивена Яна

По информации издания The Hollywood Reporter, актёр Льюис Пуллман, известный по фильмам «Незнакомцы: Ночная добыча», «Лучший стрелок: Индивидуалист» и сериалу «Уловка-22», может сыграть Часового в «Громовержцах» от Marvel Studios.

Льюис Пуллман может сыграть в «Громовержцах» вместо Стивена Яна
© Championat.com

Ранее на эту роль претендовал Стивен Ян, звезда «Ходячих мертвецов» и «Грызни», однако актёр в итоге отказался от роли из-за своего графика. По данным THR, именно Пуллман сейчас главный претендент на замену Яна.

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«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие.

Премьера «Громовержцев» состоится 25 июля 2025 года.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему Роберт Дауни мл. рад, что остался без «Оскара» в молодости.

Актеры
Оскар
Стивен Ян
Себастиан Стэн
Дэвид Харбор
Харрисон Форд
Александр Петров
Ольга Куриленко
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