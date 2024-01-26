Льюис Пуллман может сыграть в «Громовержцах» вместо Стивена Яна

По информации издания The Hollywood Reporter, актёр Льюис Пуллман, известный по фильмам «Незнакомцы: Ночная добыча», «Лучший стрелок: Индивидуалист» и сериалу «Уловка-22», может сыграть Часового в «Громовержцах» от Marvel Studios.

© Championat.com

Ранее на эту роль претендовал Стивен Ян, звезда «Ходячих мертвецов» и «Грызни», однако актёр в итоге отказался от роли из-за своего графика. По данным THR, именно Пуллман сейчас главный претендент на замену Яна.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие.